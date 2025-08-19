Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Депутат предположил проверить россиян на иностранное влияние из-за публичной дискредитации Max

Мессенджер Max / © РИА Новости, Владимир Астапкович

Боярский заявил, что эта критика часто бывает неоправданной. Он предложил проверить на иностранное влияние россиян, дискредитирующих сервис.

По словам Боярского, Max критикуют не только обычные граждане, но и блогеры с большим числом подписчиков, не использовавшие приложение.

В разговоре с изданием «Абзац» депутат предположил, что против сервиса выступают люди, «не заинтересованные в оттоке наших граждан с двух иностранных платформ, через которые они привыкли работать».

Депутат добавил, что большой волны негатива он не видит. По его словам, Max «идёт вперёд», а разработчики добавляют новые функции и возможности.

