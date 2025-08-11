Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ученые впервые сняли охоту на летучую рыбу с точки зрения олуши

Сотрудники Ланкастерского университета (Великобритания) установили миниатюрные камеры весом всего 15 граммов двум красноногим олушам, чтобы запечатлеть охоту морских птиц на косяк летучих рыб в Индийском океане.

Ученые впервые сняли охоту на летучую рыбу с точки зрения олуши / © Lancaster University

Камеры записали кадры того, как птицы ловят летучую рыбу прямо над поверхностью воды, находясь в полете. Исследователи отметили, что это первая в своем роде видеозапись.

© Lancaster University

Данные исследования показали: птицы чаще продолжали охоту в ветреную погоду и реже отдыхали. Вероятно, это связано с тем, что летучие рыбы при сильном ветре дольше остаются в воздухе, что дает птицам больше шансов их поймать.