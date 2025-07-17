Великобритания представила первое изображение истребителя-демонстратора нового поколения

Проект боевого самолета следующего поколения Великобритании достиг важной вехи: Министерство обороны и его промышленные партнеры представили первое изображение нового истребителя-демонстратора и подтвердили, что большая часть его компонентов в настоящее время находится в стадии изготовления.

Демонстратор истребителя следующего поколения / © BAE Systems

Разработанный компанией BAE Systems в сотрудничестве с Rolls-Royce, MBDA и Министерством обороны, этот самолет стал первым пилотируемым сверхзвуковым боевым демонстратором, созданным в Великобритании впервые за более чем 40 лет. Его презентация знаменует собой важный этап в подготовке к первому полету, который запланирован на ближайшие три года.

Основная конструкция самолета — включая крылья и хвостовое оперение — сейчас собирается с использованием передовых цифровых и роботизированных технологий на заводах BAE Systems в Ланкашире. Прототип предназначен для испытаний широкого спектра новых технологий. К его особенностям относятся широкий фюзеляж, необходимый для размещения внутренних отсеков вооружения, и двухкилевое вертикальное оперение. Носовая часть напоминает ту, что была представлена на ранних моделях истребителя Tempest.