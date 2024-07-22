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BAE Systems показала концепт истребителя Tempest шестого поколения

На международном авиасалоне в Фарнборо (Великобритания) компания BAE Systems представила концепт истребителя шестого поколения, разрабатываемого в рамках Глобальной программы боевой авиации (GCAP).

Концепт будущего боевого самолета шестого поколения / © BAE Systems

Новый концепт, который разрабатывает британская BAE Systems при поддержке Италии и Японии, демонстрирует улучшенную аэродинамику фюзеляжа: увеличено модифицированное треугольное крыло для большего контроля и гибкости полета.

Воздухозаборники расположены под углом для лучшей скрытности, а приподнятая секция, которую можно увидеть перед V-образным хвостом, имеет S-образный воздухозаборник двигателя, что снижает переднюю радиолокационную сигнатуру.

Концепт будущего боевого самолета шестого поколения / © BAE Systems

Предполагается, что Tempest поднимется в небо в 2027 году.

Концепт будущего боевого самолета шестого поколения / © BAE Systems

Концепт будущего боевого самолета шестого поколения / © BAE Systems

Концепт будущего боевого самолета шестого поколения / © BAE Systems