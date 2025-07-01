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Астроном сообщил о сложных операциях по сближению секретных российских спутников

Сотрудник Делфтского технического университета (Нидерланды) Марко Лангбрук рассказал, что на высоте примерно 590 километров над Землей в течение последних месяцев, недель и дней происходила сложная серия маневров по сближению нескольких российских секретных аппаратов. Речь идет о спутниках «Космос 2581», «Космос 2582», «Космос 2583» и «Объект F».

Российские спутники «Космос 2581», «Космос 2582» и «Космос 2583» / © TUDelft

Минобороны России и «Роскосмос» 5 февраля 2025 года запустили три спутника на околоземную орбиту: «Космос 2581», «Космос 2582» и «Космос 2583». Примерно через две недели после запуска «Космос 2581» и «Космос 2582» перешли на более высокую орбиту: «Космос 2582» сделал это 15 февраля, а «Космос 2581» — 19-го.

Спустя примерно неделю «Космос 2582» снова совершил маневр, на этот раз немного снизив свою орбиту до той же высоты, что и «Космос 2581», дав начало первому из длинной серии сложных маневров. Аппараты выполнили сближение (расстояние между спутниками было около одного километра или меньше). Затем они оставались в непосредственной близости в течение следующих трех месяцев, перемещаясь недалеко друг от друга, причем «Космос 2582» совершал маневр, а «Космос 2581» выступал в качестве цели.

Третий спутник, «Космос 2583», 18 марта 2025 года удивил наблюдателей, выпустив субспутник, получивший обозначение «Объект F». Этот объект, по-видимому, пассивен (то есть не маневрирует), но с апреля «Космос 2583» совершал около этого объекта маневры, неоднократно к нему приближаясь. На основании этого астроном посчитал, что «Объект F» — не просто мусор.

В конце мая «Космос 2583» ушел от «Объекта F» на более высокую орбиту. Затем он выполнил ряд маневров, которые позволили приблизиться к «Космосу 2581» на расстояние в несколько сотен метров или меньше. Затем он оставался в непосредственной близости от «Космоса 2581», снова подойдя к нему очень близко 19-20 июня.

«Космос 2582» тем временем находился в широком окружении двух других аппаратов, следуя за ними на расстоянии нескольких сотен километров, 23 июня он совершил маневр, чтобы приблизиться на расстояние в несколько километров к уже близкой к тому времени паре «Koсмос 2581» и «Koсмос 2583». В результате все три объекта находились близко друг к другу.

На момент наблюдения 29 июня «Koсмос 2581» и «Koсмос 2582» располагались на расстоянии около 1,2 километра друг от друга. «Koсмос 2583» находился на расстоянии около 3,6 километра от «Koсмоса 2581».

Как отметил Лангбрук, это одни из самых сложных операций по маневрированию, которые российские аппараты совершали на низкой околоземной орбите за последние десятилетия.