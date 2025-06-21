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Европейцы представили концепт освоения космоса к 2040 году
Люди будут жить на Марсе уже через 15 лет. Хотя это звучит как научная фантастика, специалисты Европейского космического агентства (ESA) надеются, что колонизация Красной планеты станет реальностью в самом близком будущем.
В новом отчете космическое агентство изложило амбициозный концепт освоения космоса к 2040 году.
По мнению специалистов, всего через 15 лет люди будут жить в «космических оазисах» на околоземной орбите, а также на Луне, Марсе и далеко за их пределами. Они станут полностью автономными средами обитания, самостоятельно генерирующими энергию и продовольствие, благодаря чему миссии по пополнению запасов с Земли останутся в прошлом.
Следующие шаги в исследовании космоса человеком будут включать более длительное пребывание в космосе и путешествия в более отдаленные пункты назначения.
Ключом к успеху этих начинаний, по мнению сотрудников ESA, станет создание более независимой от Земли инфраструктуры.
Хотя эта идея, несомненно, захватывающая, людям, несомненно, предстоит проделать большую работу, чтобы воплотить ее в реальность всего за 15 лет. Если учесть, что NASA и компания SpaceX Илона Маска планируют отправить людей на Марс в течение следующих 20 лет, но ни один из существующих космических кораблей не готов к этому путешествию.
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