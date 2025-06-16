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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
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Рейтинг: +10
Посты: 21

Саудовский принц, возможно, вышел из комы спустя 20 лет

Различные интернет-ресурсы опубликовали сенсационную новость о том, как «спящий принц Саудовской Аравии» вышел из комы спустя два десятилетия.

Сообщество
# кома
# Саудовская Аравия
«Спящий принц Саудовской Аравии» / © Your Desire
«Спящий принц Саудовской Аравии» / © Your Desire

Посты в социальных сетях и видеоролики вновь разожгли любопытство по поводу давнего дела с участием члена королевской семьи Саудовской Аравии, который впал в кому после несчастного случая.

Речь идет о принце Аль-Валиде бин Халеде бин Талале Аль-Сауде, которого в Сети часто называют «спящим принцем Саудовской Аравии». В 2005 году, будучи 16-летним подростком, он получил черепно-мозговую травму в автокатастрофе. С тех пор молодой человек находится в коме, проходя интенсивную терапию в условиях медицинского наблюдения в Эр-Рияде.

Недавно начали циркулировать слухи о том, что принц Аль-Валид пришел в сознание. В нескольких сообщениях утверждалось, что он подает признаки выздоровления и даже реагирует на внешние раздражители. Однако никаких официальных заявлений от королевской семьи Саудовской Аравии или проверенных медицинских источников, подтверждающих эти заявления, не было.

Отец принца Халед бин Талал остался предан заботе о сыне, отказавшись отключать систему жизнеобеспечения и веря, что его ребенок однажды проснется. Он часто делится новостями и просит общественность молиться за Аль-Валида.

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