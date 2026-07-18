Астероид со странным орбитальным  отклонением оказался «темной» кометой

Почти 30 лет объект 1998 SH2 считали астероидом. На деле же он оказался кометой со слабой активностью. Открытие указывает на то, что подобных «замаскированных» комет может быть много больше, чем считалось. Это важно для понимания происхождения воды на Земле и оценки риска столкновения небесных тел с нашей планетой.

Обычно различить комету и астероид несложно. Кометы содержат лед, который при сближении с Солнцем начинает испаряться, образуя кому — облако газа и пыли — и характерный хвост. У астероидов таких признаков нет. В последние годы, однако, ученые все чаще обнаруживают объекты, сочетающие свойства обеих групп. Некоторые выглядят как обычные астероиды, но их движение объяснить одной лишь гравитацией нельзя.

Именно такая история приключилась с небесным телом 1998 SH2. Во время его сближения с Землей в 2025 году астрономы обнаружили, что он был довольно далеко от места, предсказанного в расчетах. Анализ данных наблюдений, выполненных с момента открытия объекта, выявил негравитационное ускорение.

Сначала исследователи предположили, что все дело в эффекте Ярковского — слабой силе, возникающей из-за неравномерного теплового излучения нагретой поверхности. Однако расчеты показали, что ускорение примерно в десять раз превышает максимально возможное значение.

Наиболее вероятным объяснением стало медленное испарение льда. Когда молекулы воды покидают поверхность небесного тела, они создают слабую реактивную тягу, постепенно меняющую его орбиту. По оценкам, 1998 SH2 выбрасывает примерно 1,2 × 10²⁴ молекул воды в секунду. Заметить такую активность во время наблюдений невероятно трудно. Но ее достаточно для того, чтобы за десятилетия изменить траекторию движения объекта.

Чтобы проверить гипотезу, астрономы провели дополнительные наблюдения с помощью крупных наземных телескопов. Если первые снимки, выполненные с помощью сети телескопов ATLAS, не выявили ничего необычного, то более чувствительные инструменты позволили обнаружить слабую кому и тонкий пылевой хвост. Так объект официально получил обозначение кометы P/1998 SH2, сохранив при этом и астероидное имя.

Анализ изображений показал, что хвост состоит преимущественно из крупных пылевых частиц размером около 400 микрометров. Судя по всему, лед скрывается под поверхностным слоем пыли, поэтому начинает активно испаряться лишь спустя некоторое время после максимального нагрева Солнцем. Именно этим ученые объясняют то, что кометная активность долго оставалась незаметной.

Это первый случай, когда темную комету подтвердили путем прямых наблюдений. Авторы научной работы, опубликованной в журнале Nature Astronomy, предположили, что среди известных околоземных астероидов могут скрываться и другие малоактивные кометы.

Если подобных объектов действительно много, их орбиты могут изменяться сильнее, чем предполагалось. Это необходимо учитывать при оценке потенциальной опасности для Земли. Изучение темных комет также поможет больше узнать о роли богатых льдом тел в доставке воды на молодую Землю.

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Любовь С. 446 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.