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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +1024
Посты: 2240

Трамп открыл дорогу для гражданской сверхзвуковой авиации

Дональд Трамп подписал указ, предписывающий Федеральному управлению гражданской авиации (FAA ) снять действующий с 1973 года запрет на гражданские сверхзвуковые полеты над территорией США. Это решение открывает путь для новой эры высокоскоростной авиации.

Сообщество
# Boom Supersonic
# авиация
# США
# технологии
Рендер сверхзвукового самолета Overture / © Boom Supersonic
Рендер сверхзвукового самолета Overture / © Boom Supersonic

На эту новость сразу отреагировали представители компании Boom Supersonic, чей прототип сверхзвукового самолета Overture в начале года выполнил несколько сверхзвуковых полетов без ударной волны, что было главным аргументом против сверхзвука в прошлом. Boom Supersonic уже приступила к созданию полноценного «наследника» Ту-144 и «Конкорда» — авиалайнера Overture.

Отмена запрета также совпала с международной конкуренцией: Китай ранее объявил о запуске собственной программы сверхзвуковых пассажирских самолетов. По прогнозам, первые коммерческие рейсы стартуют в начале следующего десятилетия. 

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# NASA
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# Илон Маск
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ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
26 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.

Unitsky String Technologies Inc.
# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
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Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

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Gleb Levin
1 минута назад
вечерние пробки в алматы это что-то с чем-то, если реализуют струнный транспорт, то будет реально круто. Задумка, конечно, сложная, но овчинка стоит

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Я Всё
30 минут назад
У Трампа свой блекджек со всеми вытекающими...у него явно стояк на коллегу у нас в РФ)))

США готовятся к масштабному военному параду – видео

Я Всё
32 минуты назад
Ого! Вот это да! Спасибо, Маша, теперь мы тоже знаем! С ума сойти вот это новости - пойду расскажу всем! Еще раз спасибо!!

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Юрий Петинов
35 минут назад
А теперь снимаем лапшу с ушей : " высокая температура " , " метан" , " реакция окисления " , "98%" , " нет выброса парниковых газов" . И куда исчезает

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Конрад Грамов
38 минут назад
Бездарные лизоблюды секты поклонников Маска, не сделавшие в своей жизни ничего стоящего, только и могут, что массами хомячков по команде

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Сергей Немо
54 минуты назад
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Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

Mokona Black
55 минут назад
Александр, Если бы НАСА приняла план Маска, то астронавтов спустили бы за пару дней. Но НАСА решила включить застрявших в экипаж следующего

SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер

Сергей Немо
1 час назад
Луна в этой ссоре далеко не главное. Если касаться собственно освоения космоса, то под большим вопросом судьба самого Старшипа, а не его конкретных

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Chelovek kk
1 час назад
Fishel, держу в курсе, в маи очень дерьмовое и устаревшее образование. Как студент говорю, приятель, так что не нужно считать это место каким-то

SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер

Chelovek kk
1 час назад
"9 неудачных попыток" - лол? Автор, хоть проверяй что за бред пишешь

SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер

Сергей Немо
1 час назад
Очередная многословная графомания. Как и все последние статьи Березина, конечно же, автоматом получила "выбор редакции" - от скромности наш

Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

Сергей Немо
1 час назад
Да в общем давно понятно, что доделка того старшипа в задуманном виде - как многоразовый корабль с недорогим обслуживанием - маловероятна или, как

SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер

GreenYa81
2 часа назад
Вот это новость. Остров на острове. Упасть не встать.

Спутниковые снимки Канады вызвали ажиотаж у пользователей соцсетей

Fishel Landa
2 часа назад
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Александр Антонов
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KainAvel
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