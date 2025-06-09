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Трамп открыл дорогу для гражданской сверхзвуковой авиации

Дональд Трамп подписал указ, предписывающий Федеральному управлению гражданской авиации (FAA ) снять действующий с 1973 года запрет на гражданские сверхзвуковые полеты над территорией США. Это решение открывает путь для новой эры высокоскоростной авиации.

Рендер сверхзвукового самолета Overture / © Boom Supersonic

На эту новость сразу отреагировали представители компании Boom Supersonic, чей прототип сверхзвукового самолета Overture в начале года выполнил несколько сверхзвуковых полетов без ударной волны, что было главным аргументом против сверхзвука в прошлом. Boom Supersonic уже приступила к созданию полноценного «наследника» Ту-144 и «Конкорда» — авиалайнера Overture.

Отмена запрета также совпала с международной конкуренцией: Китай ранее объявил о запуске собственной программы сверхзвуковых пассажирских самолетов. По прогнозам, первые коммерческие рейсы стартуют в начале следующего десятилетия.