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Трамп открыл дорогу для гражданской сверхзвуковой авиации
Дональд Трамп подписал указ, предписывающий Федеральному управлению гражданской авиации (FAA ) снять действующий с 1973 года запрет на гражданские сверхзвуковые полеты над территорией США. Это решение открывает путь для новой эры высокоскоростной авиации.
На эту новость сразу отреагировали представители компании Boom Supersonic, чей прототип сверхзвукового самолета Overture в начале года выполнил несколько сверхзвуковых полетов без ударной волны, что было главным аргументом против сверхзвука в прошлом. Boom Supersonic уже приступила к созданию полноценного «наследника» Ту-144 и «Конкорда» — авиалайнера Overture.
Отмена запрета также совпала с международной конкуренцией: Китай ранее объявил о запуске собственной программы сверхзвуковых пассажирских самолетов. По прогнозам, первые коммерческие рейсы стартуют в начале следующего десятилетия.
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Врачи из США поделились шокирующим случаем из своей практики. Под действием галлюциногенных грибов молодой человек пронзил себе оба глаза карандашом и через несколько дней умер в больнице от серьезных повреждений мозга, к которым привело ранение.
Илон Маск накинулся на Трампа за отказ от сокращения госрасходов, считая, что это ведет Америку к банкротству. А еще он заявил, что без него тот и к власти бы не пришел. В ответ Трамп предложил сократить госрасходы, лишив Маска всех контрактов. Между тем, именно контракты с ним — основа возвращения американцев на Луну в 2027-2028 годах. Что будет, если американский президент действительно решится на расторжение контрактов? И как это отразится на множественных полетах Starship к Марсу в 2020-х? Как ни странно, оба эти вопроса плотно затрагивают происходящее в нашей стране.
Когда у круглых червей наступают голодные времена или им становится тесно, они объединяют свои усилия, чтобы поменять среду обитания. Забираются друг на друга, образуя живые башни, которые устремляются вверх, где нематоды могут прицепиться к проходящему мимо животному и с его помощью добраться до более изобильных мест. Долгое время ученые лишь догадывались о существовании таких живых башен. Теперь команда исследователей из Германии впервые зафиксировала их в дикой природе.
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Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
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