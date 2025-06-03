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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
8 минут назад
Рейтинг: +407
Посты: 889

Конкурент Neuralink имплантировал первый чип в мозг человека

Neuralink Илона Маска — не единственный претендент в гонке нейротехнологий. Недавно на арену вышла компания Paradromics, имплантировав свой первый интерфейс системы мозг-компьютер (BCI) человеку.

Сообщество
# Neuralink
# биология
# технологии
Имплантация устройства компании Paradromics пациенту / © University of Michigan
Имплантация устройства компании Paradromics пациенту / © University of Michigan

В понедельник, 2 июня стартап в сфере нейротехнологий объявил об успешной имплантации и удалении своего устройства во время плановой операции по лечению эпилепсии в Мичиганском университете. Весь процесс занял всего 20 минут и стал важной вехой для техасской компании, основанной в 2015 году.

Представили Paradromics заявили, что процедура продемонстрировала безопасность их системы и записи нейронной активности.

Интерфейс мозг-компьютер — технология, которая интерпретирует сигналы мозга и преобразует их в команды для внешних устройств. Она способна помочь пациентам с тяжелыми двигательными нарушениями общаться с помощью компьютера.

Однако имплантаты Paradromics пока не одобрены Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США. Тем не менее некоторые учреждения вроде Мичиганского университета могут использовать новые устройства в исследовательских целях при условии отсутствия значительного риска для пациентов.

Имплантаты каждой компании немного отличается. Paradromics разрабатывает технологию, которая может регистрировать активность мозга на уровне отдельных нейронов. Среди других специализирующихся на технологии интерфейс мозг-компьютер компаний — Synchron и Neuralink. Первая из упомянутых компаний стала пионером в США в области интеграции нейроинтерфейсов в мозг человека.

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