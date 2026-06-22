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Рейтинг надежности автомобилей 2026: статистика брендов с наименьшим количеством неисправностей

В 2026 году водители сообщили о большем количестве проблем с автомобилями, чем когда-либо прежде. Тем не менее некоторые автопроизводители по-прежнему заметно выделяются высоким уровнем надежности.

Рейтинг надежности автомобилей 2026: статистика брендов с наименьшим количеством неисправностей / © Visual Capitalist

В этой инфографике представлены автомобильные марки с наименьшим количеством зарегистрированных неисправностей согласно показателю Problems Per 100 Vehicles (PP100), разработанному компанией J.D. Power. Чем ниже значение PP100, тем меньше проблем сообщают владельцы автомобилей и тем выше долгосрочная надежность марки.

Данные основаны на исследовании J.D. Power 2026 U.S. Vehicle Dependability Study, которое оценивает неисправности, выявленные первыми владельцами автомобилей спустя три года эксплуатации.

Хотя бренд Lexus вновь возглавил рейтинг, ситуация в отрасли в целом развивалась в противоположном направлении. В среднем владельцы сообщили о рекордных 204 проблемах на 100 автомобилей. Основными источниками жалоб стали мультимедийные системы, подключение смартфонов и различные программные сбои.

Lexus занял первое место четвертый год подряд, показав результат всего 151 проблема на 100 автомобилей. Вторую строчку занял Buick с показателем 160 PP100, а тройку лидеров замкнул MINI с результатом 168 PP100.

Особенно успешно в исследовании выступили японские производители. Subaru, Toyota, Nissan, Honda и Mazda показали результаты лучше среднего по отрасли, подтвердив давнюю репутацию Японии как одного из мировых лидеров по производству надежных автомобилей. Высокие показатели продемонстрировали и премиальные марки. Cadillac, Porsche, BMW и Genesis вошли в верхнюю половину рейтинга.

Несмотря на улучшение механической надежности во многих аспектах, проблемы, связанные с программным обеспечением, продолжают нарастать.

Исследование J.D. Power показало, что мультимедийные системы стали самым проблемным из девяти оцениваемых направлений. Таким образом, программные сбои сегодня вызывают больше нареканий, чем традиционные механические неисправности. Проблемы с подключением систем Android Auto и Apple CarPlay третий год подряд остаются наиболее часто упоминаемой жалобой автовладельцев.

Исследование также выявило существенные различия в надежности автомобилей в зависимости от типа силовой установки. Наименее надежной категорией оказались подключаемые гибриды. Их показатель составил 281 проблема на 100 автомобилей, что значительно хуже результата предыдущего года. В противоположность этому автомобили с традиционными бензиновыми двигателями стали единственным типом транспортных средств, продемонстрировавшим улучшение надежности. Их средний показатель снизился до 198 проблем на 100 автомобилей.

В нижней части списка оказались бренды, владельцы которых сообщали о наибольшем количестве неисправностей. Наиболее высокие показатели проблемности зафиксированы у Volkswagen, Volvo и Land Rover. Худший результат среди упомянутых брендов показал Volkswagen — 301 проблема на 100 автомобилей, что почти вдвое превышает показатель лидера рейтинга Lexus.