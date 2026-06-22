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Олег Гончар
Олег Гончар
22 июня, 07:14
Рейтинг: +860
Посты: 2487

Рейтинг надежности автомобилей 2026: статистика брендов с наименьшим количеством неисправностей

В 2026 году водители сообщили о большем количестве проблем с автомобилями, чем когда-либо прежде. Тем не менее некоторые автопроизводители по-прежнему заметно выделяются высоким уровнем надежности. 

Сообщество
# Lexus
# Toyota
# автомобили
# инфографика
# Рейтинги
# статистика
# транспорт
Рейтинг надежности автомобилей 2026: статистика брендов с наименьшим количеством неисправностей / © Visual Capitalist
Рейтинг надежности автомобилей 2026: статистика брендов с наименьшим количеством неисправностей / © Visual Capitalist

В этой инфографике представлены автомобильные марки с наименьшим количеством зарегистрированных неисправностей согласно показателю Problems Per 100 Vehicles (PP100), разработанному компанией J.D. Power. Чем ниже значение PP100, тем меньше проблем сообщают владельцы автомобилей и тем выше долгосрочная надежность марки.

Данные основаны на исследовании J.D. Power 2026 U.S. Vehicle Dependability Study, которое оценивает неисправности, выявленные первыми владельцами автомобилей спустя три года эксплуатации.

Хотя бренд Lexus вновь возглавил рейтинг, ситуация в отрасли в целом развивалась в противоположном направлении. В среднем владельцы сообщили о рекордных 204 проблемах на 100 автомобилей. Основными источниками жалоб стали мультимедийные системы, подключение смартфонов и различные программные сбои.

Lexus занял первое место четвертый год подряд, показав результат всего 151 проблема на 100 автомобилей. Вторую строчку занял Buick с показателем 160 PP100, а тройку лидеров замкнул MINI с результатом 168 PP100.

Особенно успешно в исследовании выступили японские производители. Subaru, Toyota, Nissan, Honda и Mazda показали результаты лучше среднего по отрасли, подтвердив давнюю репутацию Японии как одного из мировых лидеров по производству надежных автомобилей. Высокие показатели продемонстрировали и премиальные марки. Cadillac, Porsche, BMW и Genesis вошли в верхнюю половину рейтинга.

Несмотря на улучшение механической надежности во многих аспектах, проблемы, связанные с программным обеспечением, продолжают нарастать.

Исследование J.D. Power показало, что мультимедийные системы стали самым проблемным из девяти оцениваемых направлений. Таким образом, программные сбои сегодня вызывают больше нареканий, чем традиционные механические неисправности. Проблемы с подключением систем Android Auto и Apple CarPlay третий год подряд остаются наиболее часто упоминаемой жалобой автовладельцев.

Исследование также выявило существенные различия в надежности автомобилей в зависимости от типа силовой установки. Наименее надежной категорией оказались подключаемые гибриды. Их показатель составил 281 проблема на 100 автомобилей, что значительно хуже результата предыдущего года. В противоположность этому автомобили с традиционными бензиновыми двигателями стали единственным типом транспортных средств, продемонстрировавшим улучшение надежности. Их средний показатель снизился до 198 проблем на 100 автомобилей.

В нижней части списка оказались бренды, владельцы которых сообщали о наибольшем количестве неисправностей. Наиболее высокие показатели проблемности зафиксированы у Volkswagen, Volvo и Land Rover. Худший результат среди упомянутых брендов показал Volkswagen — 301 проблема на 100 автомобилей, что почти вдвое превышает показатель лидера рейтинга Lexus.

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Комментарии

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12 Комментариев
Evgeny Home
Evgeny Home
7 минут назад
-
0
+
ЗАЗ-965 забыли. До сих пор ездит.
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-
0
+
Вадим Казанцев
Вадим Казанцев
44 минуты назад
-
1
+
Лада Веста СВ 2020 года выпуска, ни одной поломки за всё время, только ТО по регламенту
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-
1
+
Дмитрий I
Дмитрий I
4 часа назад
-
-2
+
А всякие Жили-Были-До-Первой-Поломки-Не-Тужили из Китая в рейтинг не взяли из-за цифр, не влезающих в график?
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-
-2
+
Владимир Ким
Владимир Ким
4 часа назад
-
0
+
А где Лада и Москвич? Они должны на первых местах быть
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-
0
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Autotrade222
Autotrade222
5 часов назад
-
1
+
Составители списка походу не слышали про такую страну под названием Китай.
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-
1
+
Дэн М
Дэн М
8 часов назад
-
0
+
Концерн VAG в своём репертуаре. Впрочем политика всех производителей направлена на то, что автомобиль через 5-7 лет превращается в труху.
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0
+
    Андрей Гаврилов
    Андрей Гаврилов
    5 часов назад
    -
    -2
    +
    Здесь вы разумеется говорите лживую тупую брехню. Это собственно базовое свойство неадекватных обобщений, И тем более неадекватных обобщений, растущих из конспирологии. Вот Tesla собирается перейти с модели продажи автомобилей на модель продажи транспортных услуг роботизированных такси. Зачем им выпускать автомобиль который через 5-7 лет превращается в труху? Незачем, это был бы тупой удар по своему карману. Не говоря о том что в целом такая ситуация требовала бы картельного сговора мирового уровня, и это в мире где эти производители смертельно конкурируют друг с другом. Это фэнтези уровня инфантильного подростка, "злодей замыслили против нас злое зло", детский сад социопатов, штаны на лямках. Перестаньте пожалуйста позориться
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    -
    -2
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    +
      ещё комментарии
      Евгений Истомин
      Евгений Истомин
      5 часов назад
      -
      1
      +
      Андрей, то не конспирология. Вернее, не совсем так. Утверждение, что производители намеренно сокращают срок службы техники, — не миф, а задокументированная практика, известная как «запланированное устаревание» (planned obsolescence). Концепция возникла в 1932 году как способ выхода из Великой депрессии. Самый известный пример — картель Phoebus (1924 г.), где Osram, Philips и GE сговорились снизить ресурс ламп с 2500 до 1000 часов. Это увеличило продажи в 5 раз. Как это работает сегодня Физический износ: компоненты (батареи) рассчитаны на ограниченное число циклов. Программное ограничение: замедление старых смартфонов (например, iPhone) после выхода новых моделей. Усложнение ремонта: несъемные аккумуляторы, прекращение выпуска запчастей. Моральное устаревание: создание трендов, чтобы вещь казалась «немодной». Хотя это реальная бизнес-стратегия, называть это «заговором» не совсем верно: Экономическая эффективность: дешевле сделать деталь менее прочной, чем «вечной». Технологический прогресс: новые стандарты и разъемы делают старые модели несовместимыми. Спрос потребителей: многие предпочитают купить новое, а не чинить старое. Для автомобилей — сложнее: Двигатель и ходовая сейчас делаются с огромным запасом (могут ходить 300–500 тыс. км), иначе заводы разорят гарантийные ремонты. Однако «устаревание» закладывают через электронику и мультимедиа: они морально устаревают за 3–5 лет, а их замена стоит почти как половина машины. Также используются дорогие невзаимозаменяемые детали и маркетинг (рестайлинги), чтобы старая модель выглядела «бедной». Растет движение «Право на ремонт» (Right to Repair), а во Франции продавцов обязывают сообщать об индексе ремонтопригодности, а намеренное укорачивание срока службы является уголовным преступлением.
      Ответить
      -
      1
      +
Igor Niko ov
Igor Niko ov
9 часов назад
-
1
+
Это как средняя температура по больнице, если изначально Лексус, Порше, Волво - это дорогостоящий сегмент и в нем изначально нет бюджетных автомобилей, то как такое сравнивать ?! За 24 год Volkswagen как головной бренд выпустил почти в 6 раз больше машин чем Лексус 🤷‍♂️
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