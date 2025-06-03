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Дым от лесных пожаров в Канаде виден далеко за пределами Луны

Более 180 лесных пожаров вспыхнули по всей Канаде 1 июня 2025 года. Гарь и дым от них образовали шлейфы настолько густые и обширные, что их с легкостью смог рассмотреть спутник NASA, находящийся за пределами Луны.

Дым от лесных пожаров в Канаде виден далеко за пределами Луны / © NASA Earth Observatory

Камера EPIC, установленная на спутнике DSCOVR Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) получила изображение представленное выше в начале июня. Инструмент расположен в 1,5 миллионах километров от поверхности Земли, что примерно в четыре раза дальше Луны.

Дым от лесных пожаров в Канаде над Северной Америкой / © NASA Earth Observatory

На изображении EPIC виден дым от пожаров, которые в основном бушуют в канадских провинциях Саскачеван и Манитоба. Шлейфы тянутся на северо-северо-восток через Нунавут к побережью Гренландии и на юг через Соединенные Штаты. Еще один участок дыма виден над Атлантическим океаном около Европы.

Согласно отчету, опубликованному 1 июня Канадским межведомственным центром лесных пожаров, с начала года по всей Канаде произошло 1586 пожаров, охвативших более одного миллиона гектаров.