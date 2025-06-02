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Маск рассказал, чем его новый мессенджер лучше конкурентов

XChat у пользователей с премиум-подпиской соцсети Х / © Х

Илон Маск подтвердил информацию о запуске XChat и сообщил, что новый мессенджер обеспечит сквозное шифрование сообщений, защищая данные от несанкционированного доступа, а также даст возможность обмена файлами и осуществления аудио- и видеозвонков без необходимости указывать номер телефона. Маск подчеркнул, что XChat построен на совершенно новой архитектуре Rust с шифрованием в стиле Bitcoin.

Пока доступ к XChat предоставлен только для пользователей с премиум-подпиской соцсети Х.

Запуск XChat — часть идеи Маска по превращению соцсети Х в универсальное приложение для всего.