Лучшие видео микромира конкурса Small World in Motion 2026 года

Компания Nikon объявила победителей ежегодного конкурса Small World in Motion 2026 года. Жюри отобрало лучшие видеоролики и таймлапсы, снятые через микроскоп. Предлагаем вам посмотреть работы, объединившие науку и искусство.

Первое место заняла работа исследователя в области оптической инженерии Нина Сюя, снятая при помощи микроскопии сверхвысокого разрешения. Сюй представил видео, демонстрирующее аномальное движение ресничек дыхательных путей у ребенка с первичной цилиарной дискинезией (ПЦД). ПЦД — это редкое генетическое заболевание, поражающее крошечные волосовидные структуры, выстилающие дыхательные пути и другие органы.

Реснички у людей с ПЦД могут работать неправильно, что мешает дыхательным путям очиститься. В итоге у таких людей развиваются рецидивирующие хронические респираторные инфекции. Как пояснил Сюй, чтобы понять заболевание, мало статичного изображения. Желательно наблюдать за ресничками в процессе.

© Ning Xu, Nikon Small World in Motion 2026

Однако сделать видео микроскопических биологических процессов у живого ребенка — непростая задача. Методы, использующие чрезвычайно яркий свет, могут повредить живые клетки. Вместо этого Сюй и его коллеги сосредоточились на управлении светом. Они использовали несколько световых волн и цифровое микрозеркало. Это помогло им более точно управлять освещением и заснять быстрое движение ресничек в высоком разрешении, одновременно минимизируя свет, достигающий образца.

Второе место занял Нгуен Нам Нат. Он представил видео, на котором крошечная нематода и одноклеточный дилептус исследуют свой микромир.

© Nguyen Nam Nhat, Nikon Small World in Motion 2026

Третье место члены жюри отдали Бенедикту Плейеру за видео с личинками медуз в каплях воды.

© Benedikt Pleyer, Nikon Small World in Motion 2026

На четвертом месте оказалась работа Эндрю Мура, демонстрирующая синхронизированное деление клеток.

© Andrew Moore, Nikon Small World in Motion 2026

Замыкает пятерку Патрик Хики и его видео с митохондриями и хлоропластами в клетках листа каллизии ползучей (Callisia repens).

© Patrick Hickey, Nikon Small World in Motion 2026

Кроме того, некоторые работы удостоились почетного упоминания. Одна из них — видео биолюминесцентного динофлагеллята (Pyrocystis fusiformis) или по-простому светящихся водорослей, которое снял Бенедикт Плейер.

© Benedikt Pleyer, Nikon Small World in Motion 2026

Фрэнк Фокс заснял коловратку (Stephanoceros fimbriatus), поглощающую зеленую водоросль.

© Frank Fox, Nikon Small World in Motion 2026

Ирина Петрова-Адамацки получила почетное упоминание за видео личинки мухи-журчалки, питающейся тлей.

© Irina Petrova Adamatzky, Nikon Small World in Motion 2026

Игорь Адамейко представил видео крошечной личинки морской звезды, дрейфующей в воде.

© Igor Adameyko, Nikon Small World in Motion 2026

Джей Макклеллан удостоился почетного упоминания за видео паука-краба (Mecaphesa asperata), сканирующего добычу с помощью движущейся сетчатки глаз.

© Jay McClellan, Nikon Small World in Motion 2026

Кора А. Харрис засняла кристаллы соли глутамата натрия, образующиеся в каплях раствора.

© Cora A. Harris, Nikon Small World in Motion 2026

На видео Эрика Петермана стволовые клетки кожи закрывают рану у взрослых рыбок данио-рерио (Danio rerio).

© Eric Peterman, Nikon Small World in Motion 2026

Ясаман Маареф получила почетное упоминание за видео, на котором видны бьющиеся клетки сердца человека с мышечными волокнами (отмечены зеленым) и кальциевыми сигналами (отмечены красным).

© Yasaman Maaref, Nikon Small World in Motion 2026

На видео, которое снял Гонсало Кирога Артигас, попал момент взаимодействия беременной тихоходки с другой тихоходкой, который привел к экскреции — выведению экскрементов.

© Gonzalo Quiroga Artigas, Nikon Small World in Motion 2026

Альфред Драммонд-Хердман запечатлел Pilobolus, известный как гриб-пушка, растущий на свежем навозе, а затем со взрывом выбрасывающий свой спорангий со спорами.

© Alfred Drummond-Herdman, Nikon Small World in Motion 2026

Удостоился почетного упоминания и Захари Леманн, заснявший актин-связывающие белки в поляризованной эпителиальной клетке после дефицита кальция.

© Zachary Lehmann, Nikon Small World in Motion 2026

Это лишь некоторые из работ, получивших почетное упоминание. Всего члены жюри пересмотрели сотни видеороликов, которые присылали как профессионалы, так и любители. Такие видео позволяют посмотреть на мир со стороны, обычно недоступной человеческому глазу.

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