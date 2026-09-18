Лучшие видео микромира конкурса Small World in Motion 2026 года
Компания Nikon объявила победителей ежегодного конкурса Small World in Motion 2026 года. Жюри отобрало лучшие видеоролики и таймлапсы, снятые через микроскоп. Предлагаем вам посмотреть работы, объединившие науку и искусство.
Первое место заняла работа исследователя в области оптической инженерии Нина Сюя, снятая при помощи микроскопии сверхвысокого разрешения. Сюй представил видео, демонстрирующее аномальное движение ресничек дыхательных путей у ребенка с первичной цилиарной дискинезией (ПЦД). ПЦД — это редкое генетическое заболевание, поражающее крошечные волосовидные структуры, выстилающие дыхательные пути и другие органы.
Реснички у людей с ПЦД могут работать неправильно, что мешает дыхательным путям очиститься. В итоге у таких людей развиваются рецидивирующие хронические респираторные инфекции. Как пояснил Сюй, чтобы понять заболевание, мало статичного изображения. Желательно наблюдать за ресничками в процессе.
Однако сделать видео микроскопических биологических процессов у живого ребенка — непростая задача. Методы, использующие чрезвычайно яркий свет, могут повредить живые клетки. Вместо этого Сюй и его коллеги сосредоточились на управлении светом. Они использовали несколько световых волн и цифровое микрозеркало. Это помогло им более точно управлять освещением и заснять быстрое движение ресничек в высоком разрешении, одновременно минимизируя свет, достигающий образца.
Второе место занял Нгуен Нам Нат. Он представил видео, на котором крошечная нематода и одноклеточный дилептус исследуют свой микромир.
Третье место члены жюри отдали Бенедикту Плейеру за видео с личинками медуз в каплях воды.
На четвертом месте оказалась работа Эндрю Мура, демонстрирующая синхронизированное деление клеток.
Замыкает пятерку Патрик Хики и его видео с митохондриями и хлоропластами в клетках листа каллизии ползучей (Callisia repens).
Кроме того, некоторые работы удостоились почетного упоминания. Одна из них — видео биолюминесцентного динофлагеллята (Pyrocystis fusiformis) или по-простому светящихся водорослей, которое снял Бенедикт Плейер.
Фрэнк Фокс заснял коловратку (Stephanoceros fimbriatus), поглощающую зеленую водоросль.
Ирина Петрова-Адамацки получила почетное упоминание за видео личинки мухи-журчалки, питающейся тлей.
Игорь Адамейко представил видео крошечной личинки морской звезды, дрейфующей в воде.
Джей Макклеллан удостоился почетного упоминания за видео паука-краба (Mecaphesa asperata), сканирующего добычу с помощью движущейся сетчатки глаз.
Кора А. Харрис засняла кристаллы соли глутамата натрия, образующиеся в каплях раствора.
На видео Эрика Петермана стволовые клетки кожи закрывают рану у взрослых рыбок данио-рерио (Danio rerio).
Ясаман Маареф получила почетное упоминание за видео, на котором видны бьющиеся клетки сердца человека с мышечными волокнами (отмечены зеленым) и кальциевыми сигналами (отмечены красным).
На видео, которое снял Гонсало Кирога Артигас, попал момент взаимодействия беременной тихоходки с другой тихоходкой, который привел к экскреции — выведению экскрементов.
Альфред Драммонд-Хердман запечатлел Pilobolus, известный как гриб-пушка, растущий на свежем навозе, а затем со взрывом выбрасывающий свой спорангий со спорами.
Удостоился почетного упоминания и Захари Леманн, заснявший актин-связывающие белки в поляризованной эпителиальной клетке после дефицита кальция.
Это лишь некоторые из работ, получивших почетное упоминание. Всего члены жюри пересмотрели сотни видеороликов, которые присылали как профессионалы, так и любители. Такие видео позволяют посмотреть на мир со стороны, обычно недоступной человеческому глазу.
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