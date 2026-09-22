Аутизм связали с заражением токсоплазмой или герпесом в материнской утробе

Инфекции, которые могут передаваться от матери к плоду, связаны с повышенным риском развития аутизма и умственной отсталости у ребенка. Таковы результаты крупнейшего исследования в этой области, основанного на данных, охватывающих почти четыре миллиона человек.

Исследователи из Каролинского института (Швеция) изучили, как заражение в материнской утробе так называемыми TORCH-инфекциями влияет на развитие детей. Речь идет о группе патогенов, способных передаваться вертикально — от матери к плоду.

В отличие от большинства возбудителей распространенных инфекционных заболеваний, возбудители TORCH-инфекций могут преодолевать плацентарный барьер и непосредственно инфицировать плод, развивающийся в утробе. К TORCH-инфекциям относят: токсоплазмоз, сифилис, краснуху, цитомегаловирусную инфекцию и герпес-вирусную инфекцию.

Случаи передачи этих инфекций от матери к плоду происходят сравнительно редко. Тем не менее давно известно, что TORCH-инфекции могут вызывать нарушения интеллектуального и нервно-психического развития у ребенка. Однако их связь с аутизмом оставалась не вполне ясной.

Авторы исследования, статья которых опубликована в журнале JAMA Pediatrics, проанализировали данные, касающиеся почти 3,7 миллиона человек, родившихся в Швеции с 1987 по 2021 год. У 975 из них диагностировали врожденную TORCH-инфекцию. Чтобы выяснить, существует ли связь между внутриутробным инфицированием, последующими диагнозами и способностью к обучению, ученые наблюдали за участниками с рождения и вплоть до конца 2023 года.

Анализ собранной информации показал, что детям с врожденной TORCH-инфекцией в дальнейшем ставили диагноз «аутизм» примерно в три раза чаще, а диагноз «задержка интеллектуального развития» — более чем в семь раз чаще, чем их неинфицированным ровесникам. Риск тяжелой или глубокой степени умственной отсталости у детей с внутриутробной TORCH-инфекцией мог быть в 30 раз выше, чем у сверстников без инфекции.

Однако, несмотря на высокие относительные показатели риска, значимость этих инфекций на уровне популяции невелика. Они встречаются у новорожденных редко, отметили авторы статьи.

Так, по оценкам исследователей, с врожденными TORCH-инфекциями может быть связано около 1,2% всех случаев тяжелых нарушений интеллектуального развития и примерно 0,034% всех случаев аутизма в Швеции. В целом, по расчетам ученых, аутизм может развиться примерно у каждого пятого ребенка, родившегося с TORCH-инфекцией.

Чтобы точнее определить, обусловлены ли выявленные закономерности самими инфекциями, исследователи сравнили детей, перенесших TORCH-инфекцию, с их родными братьями и сестрами, у которых такой инфекции не было. Результаты показали, что уровни риска умственной отсталости и аутизма остались прежними. Значит, выявленные взаимосвязи нельзя объяснить исключительно факторами, общими для членов одной семьи.

Исследователи не обнаружили явной связи между TORCH-инфекциями и другими нейропсихиатрическими расстройствами, такими как СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) или обсессивно-компульсивное расстройство. Однако выяснилось, что внутриутробные инфекции в любом случае негативно влияют на успеваемость в учебе. Даже у детей, которым не был поставлен диагноз «аутизм» или «нарушение интеллектуального развития», оценки в среднем были ниже, чем у сверстников, не перенесших инфекцию.

Авторы исследования особо подчеркнули важность профилактических мер. Например, они отметили, что после внедрения национальных программ вакцинации в Швеции заболеваемость краснухой практически сошла на нет.

Помимо вакцинации, существуют и другие стратегии профилактики инфекций, способных передаваться от беременной женщины плоду. Так, чтобы не заразиться токсоплазмой, необходимо избегать употребления сырого или недостаточно термически обработанного мяса, мыть овощи и соблюдать осторожность при контакте с кошачьими экскрементами.

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Татьяна Зайцева 163 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.