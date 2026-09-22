Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Модернизированный Як-130М адаптировали для борьбы с ударными БПЛА
Модернизированный Як-130М получил оборудование, которое должно позволить ему обнаруживать и поражать малоскоростные воздушные цели днем, ночью и при плохой видимости. В Ростехе в качестве одного из возможных противников прямо называют ударные беспилотники. Для этого самолет оснастили радиолокатором, оптико-электронной системой и расширили набор применяемого вооружения.
Як-130М создают на базе серийного Як-130, но его роль решили заметно расширить. Если исходная машина прежде всего предназначена для подготовки летчиков, то модернизированный вариант получил оборудование и вооружение, позволяющие использовать его как легкий боевой самолет. ОАК прямо называет основной целью проекта расширение боевых возможностей машины.
Одно из главных изменений — собственная бортовая радиолокационная станция БРЛС-130Р. Она должна обеспечивать поиск воздушных и наземных целей, а также помогать экипажу работать независимо от времени суток и погоды. В дополнение к радару самолет получил оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К, которая позволяет обнаруживать и сопровождать цели по их тепловому излучению.
Именно сочетание этих систем Ростех связывает с новой противодроновой задачей. По заявлению корпорации, Як-130М способен работать по малоскоростным воздушным целям, в том числе ударным БПЛА. При этом речь пока идет о заявленных возможностях опытной машины: подробные результаты испытаний по перехвату конкретных типов беспилотников публично не раскрывались.
Расширили и вооружение самолета. Для Як-130М заявлены управляемые ракеты классов «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Ростех также сообщил о появлении четырехтрубных пусковых установок, которые должны увеличить число применяемых средств поражения. Конкретный состав боекомплекта для противодействия беспилотникам в опубликованном сообщении не уточняется.
Силовая установка осталась знакомой по базовому Як-130: два двухконтурных турбореактивных двигателя АИ-222-25 без форсажной камеры, каждый тягой около 2,5 тонны. Первый опытный Як-130М совершил полет 25 июня 2026 года; в ОАК ранее сообщали о строительстве нескольких опытных машин для программы испытаний.
В результате модернизации Як-130М должен сохранить учебные функции исходного самолета, но одновременно получить возможность самостоятельно искать цели и применять управляемое оружие. Насколько эффективной окажется машина именно в роли перехватчика малоскоростных беспилотников, станет понятнее после публикации результатов соответствующих испытаний.
Комментарии
Всего 20-30 лет назад большинство женщин ходили на каблуках, а большинство мужчин — в обуви, подошва которой серьезно нагружала позвоночник и мышцы спины. Если задуматься, факт поразительный: 20 тысяч лет назад, в палеолите, таких проблем человечество вообще не испытывало. Как так получилось и что новые материалы делают, чтобы все эти сложности стали прошлым?
Человеческий мозг оказался двумя разными органами, которые объединились в процессе эволюции сотни миллионов лет назад. Исследователи доказали, что передняя и задняя части мозга формируются из совершенно разных стволовых клеток. Это открытие опровергло давнюю научную теорию и позволило впервые вырастить нейроны ствола мозга в лаборатории.
Европейское космическое агентство опубликовало снимок галактики NGC 4698, расположенной в созвездии Дева. Хотя на фотографии, сделанной телескопом «Хаббл», галактика кажется безмятежной, она хранит удивительную тайну: находящиеся в центре звезды и газ вращаются под прямым углом по отношению к остальной части диска.
Анализ данных о почти 300 тысячах километров римских дорог, проложенных по территории бывшей империи, показал, что они вовсе не были такими прямыми, как принято считать. Кроме того, выяснилось, что известная поговорка «Все дороги ведут в Рим» тоже не соответствует истине.
Европейское космическое агентство опубликовало снимок галактики NGC 4698, расположенной в созвездии Дева. Хотя на фотографии, сделанной телескопом «Хаббл», галактика кажется безмятежной, она хранит удивительную тайну: находящиеся в центре звезды и газ вращаются под прямым углом по отношению к остальной части диска.
Всего 20-30 лет назад большинство женщин ходили на каблуках, а большинство мужчин — в обуви, подошва которой серьезно нагружала позвоночник и мышцы спины. Если задуматься, факт поразительный: 20 тысяч лет назад, в палеолите, таких проблем человечество вообще не испытывало. Как так получилось и что новые материалы делают, чтобы все эти сложности стали прошлым?
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Июня, 2016
Автомобили будущего
12 Октября, 2018
Григорий Перельман: многомерная фигура
17 Июня, 2021
Знаете ли вы историю изучения Марса? Тест
15 Сентября, 2017
Преступность завтрашнего дня
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно