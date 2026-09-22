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Модернизированный Як-130М адаптировали для борьбы с ударными БПЛА

Модернизированный Як-130М получил оборудование, которое должно позволить ему обнаруживать и поражать малоскоростные воздушные цели днем, ночью и при плохой видимости. В Ростехе в качестве одного из возможных противников прямо называют ударные беспилотники. Для этого самолет оснастили радиолокатором, оптико-электронной системой и расширили набор применяемого вооружения.

Опытный учебно-боевой самолет Як-130М / © Объединенная авиастроительная корпорация

Як-130М создают на базе серийного Як-130, но его роль решили заметно расширить. Если исходная машина прежде всего предназначена для подготовки летчиков, то модернизированный вариант получил оборудование и вооружение, позволяющие использовать его как легкий боевой самолет. ОАК прямо называет основной целью проекта расширение боевых возможностей машины.

Одно из главных изменений — собственная бортовая радиолокационная станция БРЛС-130Р. Она должна обеспечивать поиск воздушных и наземных целей, а также помогать экипажу работать независимо от времени суток и погоды. В дополнение к радару самолет получил оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К, которая позволяет обнаруживать и сопровождать цели по их тепловому излучению.

Именно сочетание этих систем Ростех связывает с новой противодроновой задачей. По заявлению корпорации, Як-130М способен работать по малоскоростным воздушным целям, в том числе ударным БПЛА. При этом речь пока идет о заявленных возможностях опытной машины: подробные результаты испытаний по перехвату конкретных типов беспилотников публично не раскрывались.

Расширили и вооружение самолета. Для Як-130М заявлены управляемые ракеты классов «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Ростех также сообщил о появлении четырехтрубных пусковых установок, которые должны увеличить число применяемых средств поражения. Конкретный состав боекомплекта для противодействия беспилотникам в опубликованном сообщении не уточняется.

Силовая установка осталась знакомой по базовому Як-130: два двухконтурных турбореактивных двигателя АИ-222-25 без форсажной камеры, каждый тягой около 2,5 тонны. Первый опытный Як-130М совершил полет 25 июня 2026 года; в ОАК ранее сообщали о строительстве нескольких опытных машин для программы испытаний.

В результате модернизации Як-130М должен сохранить учебные функции исходного самолета, но одновременно получить возможность самостоятельно искать цели и применять управляемое оружие. Насколько эффективной окажется машина именно в роли перехватчика малоскоростных беспилотников, станет понятнее после публикации результатов соответствующих испытаний.

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