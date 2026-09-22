Жители Канарских островов устроили могильник в древнем зернохранилище
Назначение древних помещений нередко менялось, и археологам бывает трудно восстановить такие преобразования по сохранившимся находкам. Анализ остатков насекомых показал, что пещеру на Канарских островах первоначально использовали как зернохранилище, а в VII-IX веках превратили в могильник.
Назначение древнего помещения не всегда можно понять по его устройству и находкам. Оно могло сначала служить кладовой, затем могильником, причем следы разных этапов со временем смешивались.
Дополнительные сведения дает археоэнтомология — изучение сохранившихся остатков насекомых. Разные виды обитают в зерне, древесине, навозе или разлагающихся телах. Поэтому их набор помогает установить, что происходило в помещении и в какой последовательности менялись условия.
Вопрос о погребальном обряде коренного населения Канарских островов остается спорным. Известно, что умерших заворачивали в изделия из растительных волокон и кожи, но по письменным свидетельствам и насекомым из старых музейных собраний исследователи предполагали, что тела сначала высушивали на солнце и только затем переносили в пещеры.
Однако это лишь гипотеза, которую сложно подтвердить из-за плохой сохранности или переноса насекомых из грунта. В новом исследовании же удалось найти насекомых непосредственно из слоев погребальной пещеры на острове Гран-Канария. Результаты исследования опубликовал журнал Antiquity.
Памятник входит в комплекс примерно из 20 искусственных пещер, вырубленных в вулканической породе. Жилые помещения располагались внизу, кладовые — выше на склоне, а изученная пещера была единственной, где нашли человеческие останки.
Всего специалисты обнаружили 8173 остатка членистоногих, из которых 8082 удалось определить. Они принадлежали как минимум 5792 особям из 18 семейств, причем 83 процента материала находилось под деревянной площадкой.
Первую группу составляли мухи и жуки, связанные с разными стадиями разложения. Более тысячи куколок мух, заселяющих останки вскоре после смерти, и виды, появляющиеся позднее, показали, что тела переносили в пещеру свежими и весь процесс разложения происходил внутри нее.
То есть такой результат не поддержал гипотезу о продолжительном высушивании умерших на открытом воздухе. Вторая группа насекомых была характерна для зернохранилищ. Вредители запасов составляли 21% определенных особей и присутствовали в 76% проб. Особенно много оказалось зерновых долгоносиков, которые распространяются вместе с переносимым людьми зерном.
В пещере не нашли скоплений зерна или сосудов с пищей, зато ее форма соответствовала простым кладовым VI-VIII веков, а всего в 20 метрах позднее появилось новое, более сложное хранилище.
Авторы статьи высказали гипотезу, что после строительства новой кладовой старое зернохранилище освободили и приспособили для погребений. Деревянную площадку установили прямо над остатками запасов, поэтому вредители продолжили размножаться уже после появления в пещере человеческих тел. Благодаря этому в итоге останки хорошо сохранились и смогли создать археологический контекст.
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