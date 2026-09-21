21 сентября, 14:17
Андрей Серегин
106

Древнейший в Юго-Восточной Азии корабельный руль нашли на Суматре

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В VII-VIII веках западное побережье Суматры находилось на пересечении морских путей между Юго-Восточной Азией, Индией, Ближним Востоком и Китаем. Археологи изучили остатки судов из поселения Бонгал и обнаружили среди них боковой руль, датированный 656-687 годами нашей эры.

Археология
# Индонезия
# корабли
# находки
# раскопки
# судоходство
Корабельный руль найденный на памятнике Бонгал на Суматре
Корабельный руль найденный на памятнике Бонгал на Суматре / © International Journal of Nautical Archaeology

Памятник Бонгал расположен на западном побережье Северной Суматры, примерно в 1,8 километра от моря, но в VII-VIII веках там был мелководный залив. Находки местные жители сделали в 2019 году, во время традиционной добычи золота. Из торфяных отложений извлекли 17 досок обшивки, деталь корпуса, две детали носа или кормы, руль, деревянные шканты и веревки из волокон сахарной пальмы.

Рядом покоились керамика, стеклянные сосуды, бусы, металлические изделия и монеты разного происхождения. То есть, вероятно, в Бонгале существовало поселение, связанное с морской торговлей, хотя сами части судов нельзя напрямую сопоставить с отдельными привозными предметами.

Археологи обнаружили на внутренней стороне досок выступающие элементы. К ним веревками привязывали ребра жесткости, а соседние доски соединяли шкантами и стяжками. Такая конструкция без металлических гвоздей характерна для традиционного судостроения Юго-Восточной Азии.

Доски различались толщиной, формой, креплениями и сохранностью древесины. По этим признакам исследователи выделили пять групп. Находки могли происходить как минимум от пяти судов либо отражать несколько этапов их строительства и ремонта.

Авторы нового исследования задокументировали детали с помощью фотограмметрии, чертежей и измерений. Образцы древесины и пальмовых веревок отправили на ускорительную масс-спектрометрию. Результаты опубликовал журнал International Journal of Nautical Archaeology.

Главной находкой стал четвертной руль, который устанавливали не по центру кормы, а ближе к одному из бортов. Его вырезали из цельного бревна. Общая длина детали составляет 438 сантиметров, максимальная ширина лопасти — 38 сантиметров, а толщина — шесть сантиметров.

Радиоуглеродный анализ древесины показал датировку — 656-687 годы нашей эры. Рули находили и на других памятниках Юго-Восточной Азии, однако прежде ни один из них не был точно датирован.

Две пальмовые веревки и деревянная деталь с надписью относятся к промежутку от середины VII до конца VIII века. Эти результаты показали возраст материалов, но не позволили установить точное время постройки, спуска на воду или эксплуатации судов.

Ученые также установили, что для корпуса и руля использовали породы деревьев, произрастающие на Суматре, Борнео и Малайском полуострове. При этом авторы статьи не утверждают, что именно эти лодки пересекали Индийский океан. Вероятнее, они обслуживали прибрежные и речные маршруты, которые соединяли Бонгал с более широкой торговой системой.

Главное ограничение научной работы связано с обстоятельствами обнаружения. Детали извлекли при добыче золота до начала систематических раскопок. Их первоначальное расположение неизвестно, поэтому руль нельзя уверенно связать с конкретными досками корпуса, а различия между находками допускают несколько объяснений.

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Андрей Серегин
Андрей Серегин
183 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
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Археология
# Индонезия
# корабли
# находки
# раскопки
# судоходство
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