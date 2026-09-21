21 сентября, 16:53
Елизавета З.
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«Яндекс» выложил в опенсорс новую ИИ-модель, обученную с нуля

❋ 4.5

«Яндекс» опубликовал в открытом доступе Alice AI Foundation LLM — претрейн-версию новой большой языковой модели, которую разработчики обучили полностью с нуля. Она хорошо справляется с рассуждениями и задачами по программированию, а качество ответов на русском языке опережает многие зарубежные аналоги. В первую очередь это касается задач на знание фактов, интересных русскоязычной аудитории. Модель обошла даже более крупные опенсорс-модели, при этом для ее интерфейса не нужны большие вычислительные мощности. Свободная лицензия Apache 2.0. позволяет задействовать ее как в исследовательских, так и в коммерческих проектах.

Технологии
# архитектура нейросети
# искусственный интеллект
# нейросети
# Яндекс
Результаты моделей на бенчмарках
Результаты моделей на бенчмарках / © Яндекс

На экспериментальной версии Alice AI Foundation LLM «Яндекс» тестирует архитектурные решения для своей будущей единой рассуждающей модели (ЕРМ). ЕРМ станет основой для агентных возможностей «Алисы AI», с помощью которых пользователи смогут поручать ей выполнение конкретных действий.

Качество модели

Alice AI Foundation LLM использует архитектуру MoE (Mixture of Experts). Она содержит 80 миллиардов параметров, но для обработки запроса задействует только три миллиарда. Это позволяет обеспечить высокую скорость работы и сэкономить затраты на вычисления.

Модель умеет рассуждать и работать в агентных сценариях. Благодаря этому она эффективно решает сложные логические задания и справляется с программированием. Например, в решении олимпиадных задач по математике она лидирует вместе с Qwen3.5-35B-A3B-Base, справляясь с большинством заданий. В тестах на написание кода она обходит модель компании NVIDIA Nemotron-3-Super-120B-Base, хотя использует в четыре раза меньше активных параметров. Развитые способности к ризонингу и программированию нужны для эффективной работы агентов, которые выполняют задания по поручению пользователя.

Хотя у новой модели компактный размер и меньшая требовательность к вычислительным мощностям, она лучше решает задачи, где нужны широкие фактические знания, чем более крупные открытые модели. Обгоняет она в том числе DeepSeek-V4-Flash-Base с 284 миллиардами параметров и 13 миллиардами активных. Как показали бенчмарки для оценки знания фактов, новая модель отвечает так же хорошо, как предыдущая закрытая модель «Яндекса» Alice AI LLM, но у нее в три раза больше параметров и в семь раз больше активных.

Новые бенчмарки

Чтобы оценить знания модели, актуальные для русскоязычных пользователей, компания разработала два собственных бенчмарка: WikiWebFacts и HardMultiQA. Первый тест состоит из пар «короткий вопрос — короткий ответ». Он оценивает знание дат, определений, событий и персоналий. В его основу легли материалы онлайн-энциклопедий и популярные поисковые запросы.

Второй, HardMultiQA, разработали на основе анонимизированного потока запросов к «Алисе AI». Он затрагивает более редкие области знаний: от медицины и права до IT и искусства. Отвечая на эти вопросы, модель должна не просто вспомнить один факт, но и выбрать несколько правильных вариантов из списка, перечислить сразу несколько фактов, подходящих под условие вопроса, а также отыскать фактическую ошибку в тексте.

Новые бенчмарки разработали, чтобы оценить русскоязычные знания модели, поскольку англоязычные аналоги не могут проверить уровень объективно. «Яндекс» выложил оба бенчмарка в открытый доступ вместе с моделью. Благодаря этому разработчики и исследователи могут самостоятельно проверить результаты и сравнить модели. Также компания опубликовала эталонные ответы и полный протокол оценки.

Инженерные решения

Обучая модели, разработчики «Яндекса» улучшили работу оптимизатора — программы, отвечающей за процесс обучения. Теперь пересылка данных между видеокартами идет параллельно с вычислениями, что помогло примерно в два раза ускорить шаги оптимизации.

«Яндекс» также ускорил подготовку качественных обучающих данных. Чтобы отобрать нужные документы, их проверяли с помощью ресурсоемкой модели. Запуск модели на всем корпусе занял бы более 200 тысяч часов работы видеокарт. Теперь документы предварительно проходят через каскад классификаторов.

На каждом этапе более сложная и вычислительно затратная модель проверяет все меньшее число документов. Количество вычислений удалось сократить в десятки раз, сохранив около 95% полезных документов. Кроме того, инженеры сильно расширили базу знаний модели в сфере права, медицины и математики.

«Яндекс» представил новую модель под лицензией Apache 2.0. Ее можно будет свободно использовать как в исследовательских, так и в коммерческих целях. Разработчики уже завершили основной этап обучения, от которого зависят эрудированность, способности и потенциал модели. Теперь ее можно использовать как основу для создания собственных проектов.

Модель, технические отчеты и бенчмарки опубликовали на платформе Hugging Face, а техрепорт — на «Хабре».

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Технологии
# архитектура нейросети
# искусственный интеллект
# нейросети
# Яндекс
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Комментарии

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1 Комментарий
Sam Dowson
Sam Dowson
29 минут назад
Все кто использует этот недалекий ИИ видимо обладают таким же недалёким интеллектом естественным. Сравнивать новейшую супералису с квин3,5 и восхищаться, когда уже во всю квин3,8 бесплатна, это фэйспалм...
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Sam Dowson
29 минут назад
Все кто использует этот недалекий ИИ видимо обладают таким же недалёким интеллектом естественным. Сравнивать новейшую супералису с квин3,5 и

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Иван Колупаев
30 минут назад
Андрей, общедоступные нейросетки те еще подлизы и при должном старании их можно убедить в чем угодно. Ну почти. Были случаи когда поговорив с

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Далёкий Вильгельм
2 часа назад
Александр, у них отработаны 2 технологии: захоронение (ибо надо чем-то заполнять пустоты после откачки газа или нефти) и синтез углеродного топлива

В Европе запустили крупнейшую установку по улавливанию CO₂ и первую полную трансграничную цепочку его захоронения

Алексей Филиппов
4 часа назад
Иван, в России это ещё будет не актуально лет 30-50. Точечно что-то внедрят, для красивой отчётности, но основная часть работ, будет лежать на людях.

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Dmitriy Dorian
4 часа назад
Андрей, "то что я здесь прав Любой человек может выяснить просто послав хвост этого треда в ИИ-чат, спросив его заключение, кто же здесь прав а кто

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Dmitriy Dorian
4 часа назад
Александр, да он реально невменяем. И совершенно нечувствителен ни к каким рациональным аргументам.

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Dmitriy Dorian
4 часа назад
Андрей, да больше опозориться, чем вы с вашим нейрослопным ответом, вряд ли возможно. Мышление, включайте мышление, хватить заниматься

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Dmitriy Dorian
4 часа назад
Андрей, я правильно понял, что сами вы не в состоянии понять, что вы написали и в чём моё возражение, раз вы привели генерацию нейросети в ответ?

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Дмитрий Караваев
5 часов назад
Мне кажется дельфин выбирает самую упитанную рыбеху, затем гоняется за ней, она срыгивает, дельфин жрет хотябы что то, преследование прекращает.

Дельфин научился заставлять рыб срыгивать пищу и съедать ее

Сергей Казарцев
5 часов назад
Евгений, не нужно бредить..

Рейтинг стран с самыми высокими темпами утраты лесов

Elusive Joe
7 часов назад
Надеюсь, что то отреставрируют и сделают видимым для общественности

В Дублине средневековый замок обнаружили внутри другого здания

Дмитрий Савельев
7 часов назад
Нахрена нам информация без относительно нас это скорее вопрос к этому изданию...

Рейтинг: расходы стран на оборонные исследования и разработки

Александр Березин
8 часов назад
Андрей, " А вам что не даёт этого понять, это уже к вашему психологу а возможно и к психиатру вопросы." Только вот понять это не могу не только я, но и

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Александр Березин
8 часов назад
Андрей, "Перестаньте вести себя как м*удак, Сашенька" Отличный у вас слог. Продолжайте.

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Alexander Orsi
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Андрей Гаврилов
14 часов назад
Перестаньте вести себя как м*удак, Сашенька, а то глядишь за это вас и в реале к ответу могут призвать. Мало ли какое чудо случится, Сашуль?

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Андрей Гаврилов
14 часов назад
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