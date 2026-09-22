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Рейтинг: страны-лидеры по производству электроники
Китай доминирует в мировом производстве электроники, на его долю приходится 58,8% глобальных производственных мощностей в сфере цифровой техники. В более широком смысле центр мировой технологической цепочки поставок находится в Восточной Азии. Здесь производят все — от полупроводниковых чипов и дисплеев до печатных плат, смартфонов и компьютеров.
На инфографике представлены страны в соответствии с их долей мировых производственных мощностей в сфере цифровой техники, а также крупнейшие компании электронной промышленности в ключевых производственных центрах. Данные для визуализации подготовлены организацией Ember и охватывают 2024–2025 годы.
На один Китай приходится почти три пятых мировых производственных мощностей в сфере цифровой техники. Его производственная экосистема охватывает выпуск смартфонов и компьютеров, дисплеев, печатных плат и других электронных компонентов. Доля Китая составляет 58,8% — почти в шесть раз больше, чем у Тайваня, занимающего второе место с показателем 10,2%. Производственные мощности Китая также превышают совокупную долю всех остальных стран, представленных в рейтинге.
Китай продолжает укреплять свои позиции в электронной промышленности в рамках нового пятилетнего плана, предусматривающего развитие полупроводников, искусственного интеллекта и других стратегически важных технологий. Особое внимание уделяется всей цепочке производства интегральных схем, включая выпуск чипов, поскольку Пекин стремится снизить зависимость от западных технологий. К 2030 году планируется довести совокупную операционную выручку связанных с этими направлениями отраслей до 4,5 триллионов долларов.
Еще 21,7% мировых мощностей приходится на Тайвань, Южную Корею и Японию. Таким образом, на четыре ведущие страны совокупно приходится 80,5%. Каждая из них занимает важное место в мировой технологической цепочке поставок. Тайвань является одним из крупнейших центров производства полупроводников и сборки электронной техники, Южная Корея специализируется, в частности, на выпуске полупроводников и дисплеев, а Япония обладает давно сформировавшейся электронной промышленностью. В совокупности эти экономики образуют плотную региональную производственную цепочку, охватывающую изготовление полупроводников, электронных компонентов и дисплеев, а также производство готовой техники. Среди крупных компаний, штаб-квартиры которых расположены на этих рынках, — TSMC, Foxconn, Samsung, BOE и Sony.
За пределами четырех лидирующих стран Восточной Азии пятое место занимает Индия — на нее приходится 3,8% мировых производственных мощностей. Незначительно отстает Вьетнам с показателем 3,6%. Далее следуют США — 2,9%.
В рейтинг также вошли несколько стран Юго-Восточной Азии. На Таиланд приходится 1,3% мировых мощностей, на Сингапур — 0,7%, Малайзию — 0,6%, Индонезию — 0,3%. Для сравнения, на Германию — крупнейшую европейскую страну в представленном наборе данных — приходится лишь 0,7%.
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