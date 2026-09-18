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Впервые более чем за 100 лет: ученые описали новый вид кошачьих — и показали его фото

Десять лет назад биолог и исследователь National Geographic Паула Ногалес-Аскаррунс работала в Боливии, когда ей позвонили из местного центра спасения диких животных. Там появился «какой-то странный кот». Сегодня этот «странный кот» официально признан новым видом — Leopardus tilcayo. Ученые впервые более чем за сто лет официально описали и дали название новому современному виду кошачьих.

Leopardus tilcayo / © Joel Sartore, National Geographic Photo Ark

Как сообщило издание National Geographic, «странного кота», оказавшегося в центре спасения диких животных Senda Verde в Боливийских Андах, туда принес местный житель. Он нашел животное еще котенком на лесной дороге. Поначалу мужчина решил, что перед ним обычная домашняя кошка. Однако, когда животное выросло, стало очевидно, что оно дикое и ему будет лучше в специализированном центре.

Ногалес-Аскаррунс — ведущий специалист и основатель Боливийской программы исследований кошачьих (Programa de Investigación de Félidos Bolivia). Необычный кот сразу привлек ее внимание.

«Я сделала сотню его фотографий, — вспоминает исследовательница. — Я была совершенно очарована».

Ногалес-Аскаррунс понимала, что перед ней необычное животное, но тогда она еще не могла представить, насколько оно уникально.

Leopardus tilcayo / © Joel Sartore, National Geographic Photo Ark

Теперь официально известный как Leopardus tilcayo, этот представитель рода тигровых кошек отличается небольшой приплюснутой мордочкой, короткими округлыми ушами и длинными усами. Он очень мал — весит всего несколько килограммов и значительно меньше обычной домашней кошки. Но самая примечательная его особенность — пятнистый окрас, напоминающий леопардовый.

Официальное описание нового вида и присвоение ему научного названия — длительный и сложный процесс, требующий серьезных генетических исследований и анализа множества данных. Поэтому десять лет между первой встречей с необычным животным и окончательным подтверждением его видовой самостоятельности — вполне нормальный срок.

Новое исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показывает, что речь идет не просто о выделении уже известного подвида в самостоятельный вид или подтверждении давно известного животного. Leopardus tilcayo оказался совершенно новым для науки видом.

Подобные открытия настолько редки, что даже сама Ногалес-Аскаррунс еще несколько лет после первой встречи с животным не предполагала ничего подобного. Некоторое время она считала, что это представитель вида Leopardus tigrinus — очень скрытной дикой кошки, обитающей в Боливии и соседних странах.

Однако в 2019 году, работая над справочным изданием о диких кошках Боливии, исследовательница вновь посмотрела на сделанные в 2016 году фотографии загадочного животного и поняла, что что-то не сходится. Несколько лет спустя, расширив свои навыки в области генетического анализа, биолог объединилась с генетиком Эдуардо Эйзириком и соавтором исследования Йонасом Лескроаром. Ученые провели исследование животного и обнаружили, что его генетические характеристики существенно отличаются от характеристик известных видов. Так началась цепочка событий, которая в итоге привела к открытию.

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