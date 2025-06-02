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Опубликованы новые снимки китайских самолетов шестого поколения

J-36 (Цзянь-36) / © Weibo

На фотографиях показан долгожданный ракурс самолета снятый спереди, который не оставляет сомнений в том, что это двухместный самолет. В нем летчики располагаются бок о бок как в российских Су-34 и Су-24. На снимке можно различить трапециевидные воздухозаборники J-36, похожие на те, что есть на F-22.

J-36 (Цзянь-36) / © Weibo

Также появились снимки J-50 (Цзянь-50), созданного Шэньянской авиастроительной корпорацией (Shenyang Aircraft Corporation, SAC). На них видно, что фонарь кабины самолета, которая, судя по всему, одноместная, сливается с его верхней частью фюзеляжа.

J-50 (Цзянь-50) / © Weibo

J-50 (Цзянь-50) / © Weibo