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Китай запустил спутники первой космической вычислительной группировки

Китайская корпорация аэрокосмических наук и технологий (CASC) сообщила об успешном запуске и выводе на орбиту 12 из планируемых 2800 аппаратов для космической вычислительной группировки. Проект реализует коммерческая компания ADA Space.

Запуск спутников первой космической вычислительной группировки / © CASC

Новые спутники оснащены передовыми возможностями ИИ, лазерной межспутниковой связью с пропускной способностью до 100 гигабит в секунду, а также инструментами для дистанционного зондирования. Все данные, полученные аппаратами, будут обрабатываться сразу в космосе, а затем их результаты передадут на Землю. Это снизит зависимость от наземной вычислительной инфраструктуры.

Представители ADA Space заявили, что их спутники представляют собой первую в мире специализированную орбитальную вычислительную группировку.

Новое созвездие сможет удовлетворить растущий спрос на вычисления в реальном времени в космосе, а также помочь КНР занять лидирующие позиции в мире по созданию инфраструктуры космических вычислений.