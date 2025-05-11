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Stratolaunch впервые опубликовала видео гиперзвукового полета Talon-A2

Автономный беспилотный многоразовый летательный аппарат Talon-A2 / © Stratolaunch

В конце марта текущего года дрон Talon-A2 запустили с крупнейшего в мире самолета Roc компании Stratolaunch над Тихим океаном. Аппарат достиг скорости свыше 6125 километров в час (М=5, число Маха) и приземлился на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

© Stratolaunch

Гиперзвуковой аппарат Etalon-A предоставит его заказчикам, в число которых входит Минобороны США, возможность получать необходимую информацию в режиме реального времени.