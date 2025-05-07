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МС-21 успешно совершил шестичасовой беспосадочный перелёт
Среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21 прибыл из Иркутска на аэродром ЛИИ им. Громова «Раменское», где продолжит программу сертификационных полетов. Беспосадочный перелет длиной более 4 000 км прошел в штатном режиме без замечаний, что свидетельствует об отлаженности бортовых систем и надежности конструктивных решений.
МС-21, разработанный ОАК, получил современные двигатели ПД-14 от Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК), комплекс бортового радиоэлектронного оборудования: вычислители, коммутаторы, навигационные системы и радиосвязное оборудование отечественной разработки.
Кроме того, на самолете установлена российская вспомогательная силовая установка (ВСУ), системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехника, пульты управления системами самолета и другие импортозамещенные компоненты.
Это первый из двух опытных экземпляров МС-21, задействованных в программе сертификационных испытаний. Второй лайнер ожидается в Жуковском в ближайшие недели.
Запуск серийного производства МС-21 позволит обновить парк российских авиакомпаний и повысить независимость отечественной авиации от зарубежных поставщиков. В перспективе проект включает несколько модификаций лайнера: базовую версию на 150–165 пассажиров и удлиненную на 180 мест.
Масштабная программа испытаний продлится до конца года, после чего начнутся коммерческие поставки воздушных судов как российским, так и зарубежным перевозчикам.
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Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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