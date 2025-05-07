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МС-21 успешно совершил шестичасовой беспосадочный перелёт

Среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21 прибыл из Иркутска на аэродром ЛИИ им. Громова «Раменское», где продолжит программу сертификационных полетов. Беспосадочный перелет длиной более 4 000 км прошел в штатном режиме без замечаний, что свидетельствует об отлаженности бортовых систем и надежности конструктивных решений.

МС-21-310 / © ОАК, Егор Иванов

МС-21, разработанный ОАК, получил современные двигатели ПД-14 от Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК), комплекс бортового радиоэлектронного оборудования: вычислители, коммутаторы, навигационные системы и радиосвязное оборудование отечественной разработки.

Кроме того, на самолете установлена российская вспомогательная силовая установка (ВСУ), системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехника, пульты управления системами самолета и другие импортозамещенные компоненты.

Это первый из двух опытных экземпляров МС-21, задействованных в программе сертификационных испытаний. Второй лайнер ожидается в Жуковском в ближайшие недели.

По итогам летных тестов и проверки всех систем планируется получить сертификат летной годности в соответствии с международными стандартами ИКАО и ЕАС.

Запуск серийного производства МС-21 позволит обновить парк российских авиакомпаний и повысить независимость отечественной авиации от зарубежных поставщиков. В перспективе проект включает несколько модификаций лайнера: базовую версию на 150–165 пассажиров и удлиненную на 180 мест.

Прилёт МС-21-310 в Жуковский / © ОАК, Ростех

Масштабная программа испытаний продлится до конца года, после чего начнутся коммерческие поставки воздушных судов как российским, так и зарубежным перевозчикам.