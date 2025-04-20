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Бомбардировщики B-2 Spirit не применяли свои мощнейшие авиабомбы против хуситов, заявили военные
Бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit ВВС США не сбрасывали авиабомбы GBU-57, которые считаются самыми мощными из американских противобункерных боеприпасов, на йеменских хуситов.
Американские военные сообщили изданию TWZ, что информация, ранее опубликованная Wall Street Journal и другими СМИ, о том, что B-2 Spirit оказались не способны уничтожить подземный ракетный комплекс йеменской группировки «Ансарулла» с помощью 13-тонных боеприпасов GBU-57, не соответствует действительности.
По словам военных, стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, развернутые на авиабазе Диего-Гарсия в Индийском океане, откуда они совершали налеты на Йемен, использовали другие неуказанные боеприпасы.
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