Препараты, воздействующие на рецепторы гормона GLP-1, которые часто принимают для снижения веса, могут изменять рентгеновскую картину молочных желез. К такому выводу пришли радиологи из США. Сравнив маммограммы женщин, сделанные до начала приема лекарств и спустя год после, исследователи обнаружили, что у большинства испытуемых заметно изменилась плотность тканей молочной железы, а некоторым из них потребовались дополнительное обследование и биопсия.

Для лечения ожирения врачи назначают не только диеты и физические упражнения, но и лекарственные препараты. В последние годы широкое распространение получили лекарства, воздействующие на рецепторы гормона GLP-1 и помогающие снижать массу тела.

Речь идет о препаратах на основе семаглутида («Оземпик» и «Вегови»). Семаглутид представляет собой аналог естественного кишечного гормона глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), который участвует в регуляции аппетита и уровня глюкозы в крови, а также влияет на скорость опорожнения желудка. Он связывается с рецепторами GLP-1 и активирует их.

Однако значительная потеря массы тела может влиять не только на внешний вид человека, но и на соотношение разных типов тканей в молочных железах. Молочная железа состоит из жировой и фиброгландулярной ткани. Последняя включает железистые структуры — дольки и молочные протоки, — а также соединительную ткань. На маммограмме эти компоненты выглядят по-разному, поэтому соотношение между ними определяет рентгенологическую плотность молочной железы. Чем больше в ней фиброгландулярной ткани по сравнению с жировой, тем выше плотность на снимке.

Это важно по двум причинам. Во-первых, высокая плотность связана с повышенным риском развития рака молочной железы. Во-вторых, она затрудняет обнаружение опухолей. Дело в том, что плотная фиброгландулярная ткань и многие новообразования на маммограмме выглядят светлыми. Поэтому могут сливаться с окружающими тканями и оставаться менее заметными для врача.

Команда американских радиологов из Бостонской больницы Brigham and Women’s Hospital во главе с Евой Гомбос (Eva Gombos) задалась вопросом: что происходит с молочными железами женщин, которые худеют на препаратах, воздействующих на рецепторы гормона GLP-1? Может ли быстрое снижение массы тела и связанное с ним уменьшение количества жировой ткани в молочных железах привести к тому, что радиологи будут чаще направлять пациенток на дополнительные обследования?

Гомбос и ее коллеги провели исследование с участием 107 женщин в возрасте от 34 до 79 лет. Испытуемым сделали маммограммы до начала приема «Оземпика» и «Вегови», а также спустя год после. На каждом этапе врачи оценивали плотность молочных желез.

После похудения у 62,5 процента женщин молочные железы стали выглядеть более плотными на рентгеновских снимках. Исследователи предположили, что это связано с особенностями похудения. Участницы потеряли в среднем 18 килограммов, и размер их груди уменьшился. Однако разные компоненты молочной железы сокращались неодинаково: объем жировой ткани снижался сильнее, чем фиброгландулярной. В результате доля последней в общем объеме груди возрастала, что и могло привести к увеличению обнаруженной плотности.

Примерно у 17 процентов участниц выявили утолщение кожи в области груди. По словам Гомбос, после похудения кожа может собираться в складки, из-за чего расположенные под ней соединительнотканные ткани могут выглядеть выраженнее на маммограмме.

У 22,4 процента испытуемых на маммограммах обнаружили участки, которые выглядели необычно и требовали более подробной проверки, поэтому им предложили пройти дополнительное обследование. Четырем женщинам рекомендовали биопсию. Во всех случаях результаты оказались отрицательными: признаков злокачественной опухоли не выявили.

Быстрое похудение с помощью «Оземпика» и других похожих лекарств может изменить привычную картину на маммограммах и привести к дополнительным обследованиям. Поэтому исследователи советуют женщинам сообщать врачам о приеме таких препаратов, чтобы те учитывали изменения при сравнении рентгеновских снимков, сделанных до и после похудения.

Свои выводы команда представит на ежегодной конференции Радиологического общества Северной Америки (RSNA), которая пройдет 29 ноября — 3 декабря 2026 года в Чикаго.

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Игорь Байдов 695 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.