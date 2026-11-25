Когда человеку нужно выделить важный объект в быстром потоке событий, мозг иной раз подменяет нужное ненужным предметом, а иногда еще и добавляет лишний к настоящему. Ученые выяснили, как именно возникают такие ошибки в нашему мозгу.

В эксперименте, проведенном нейробиологами и психологами из Пекинского педагогического университета, Юго-Западного университета в Чунцине и Шанхайского университета Цзяотун (Китай), участвовали 29 добровольцев в возрасте от 19 до 24 лет. Результаты исследования представили в препринте на платформе bioRxiv.org.

Во время записи электроэнцефалограммы испытуемым показали «калейдоскоп» мелькающих цифр и букв слева и справа от центра экрана — каждый кадр длился всего 100 миллисекунд без пауз. Задача состояла в том, чтобы заметить цветные цифры и назвать их в правильном порядке, а если за первой цветной цифрой не шла вторая того же цвета, надо было нажать кнопку.

Участники заранее не знали, встретится во время попытки одна цветная цифра или две подряд. Иногда сразу за цветной следовала серая цифра — отвлекающий стимул той же категории, но неподходящего цвета.

Ученые разделили ошибки с серой цифрой на два сценария. В первом случае она подменяла цель: человек упускал цветную цифру и называл вместо нее серую.

Электроэнцефалограмма показала, что при такой ошибке внимание включалось с опозданием примерно на восемь миллисекунд и слабее обычного, а следом ослабевал и сдвигался по времени сигнал, отвечающий за фиксацию увиденного в рабочую память. Из-за этой задержки след от нужной цифры успел затереться следующими кадрами, и фокус внимания доставался серой помехе.

Во втором случае человек замечал и называл цветную цифру, но вместе с ней называл и серую, появившуюся следом. Волны мозговой активности при этом почти не отличались от тех, что возникали, когда человек отвечал верно на таких же последовательностях.

Разницу удалось заметить только при оценке общей картины сигналов и ритмов мозга: когда люди называли сначала цветную цель, затем серую цифру, в левой лобной доле ослабевали медленные тета-волны (связаны с контролем внимания), а активность левой лобной зоны переставала доминировать над правой.

Исследователи пришли к выводу, что разные ошибки внимания «ломают» работу мозга по-разному. В одном случае внимание включается с опозданием и цель теряется. В другом цель видна, но мозг хуже контролирует отбор и пропускает в ответ лишнюю цифру. Чтобы не ошибаться в быстром потоке событий, мозгу важны оба шага — вовремя заметить нужное и вовремя отсеять лишнее.

Новые результаты позволяют лучше понять, как работает контроль человеческого внимания при быстро меняющихся внешних вводных. Авторы исследования планируют пойти еще дальше и проверить роль лобного тета-ритма с помощью неинвазивной электростимуляции мозга. Затем они хотят выяснить, как эти механизмы работают в других возрастных и клинических группах и за пределами лабораторных тестов — в реальном мире.

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