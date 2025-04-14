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Белый дом запланировал урезать бюджет NASA и отменить крупные космические миссии

Проект бюджетного предложения Белого дома, направленный в NASA на прошлой неделе, предусматривает сокращение общих расходов агентства примерно на 20%. При этом траты на научные программы урежут почти на 50%.

Создание телескопа «Нэнси Грейс Роман» / © NASA / Jolearra Tshiteya

По данным источников, знакомых с подробностями проекта, это означает, что бюджетный план предусматривает сохранение финансовой поддержки нынешних миссий, таких как работа орбитальных обсерваторий «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», но фактически ставит крест на новых проектах.

То есть NASA придется отказаться от запуска космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» в 2026 году, а также от проекта Mars Sample Return по возвращению образцов грунта, собранных ровером Perseverance на Марсе, и миссии DAVINCI по исследованию атмосферы Венеры.

Даже генеральный директор SpaceX и советник президента Дональда Трампа Илон Маск обеспокоился из-за проекта бюджета национального агентства.

«Я очень поддерживаю науку, но, к сожалению, не могу участвовать в обсуждениях бюджета NASA, поскольку SpaceX — его крупный подрядчик», — написал Маск.