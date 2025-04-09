Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 впервые запустил дрон Super Şimşek

Стелс-беспилотник Anka-3 запускает Super Şimşek / © TAI

Испытания проходили на высоте более 3000 метров и скорости более 270 километров в час в рамках развития концепта «верного ведомого», который призван обезопасить пилотируемые или дорогостоящие аппараты во время операций с высоким уровнем риска.

© TAI

Согласно техническим характеристикам, рабочая высота Anka-3 составляет 12 километров, он может бать на борт до 1200 килограммов полезной нагрузки и летать с максимальной скоростью до 860 километров в час.

В воздухе аппарат может находиться до 10 часов.