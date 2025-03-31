Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Первый запуск немецкой ракеты-носителя Spectrum завершился взрывом
Стартап Isar Aerospace 30 марта, в 13:30 по московскому времени, выполнил первый испытательный запуск ракеты-носителя Spectrum с космодрома Аннёйа в Норвегии. Однако спустя всего 18 секунд полета ракета отклонилась от курса, потеряла ориентацию и рухнула неподалеку от стартового комплекса. Полезной нагрузки на борту не было.
Пока не ясно, что стало причиной аномалии. Тем не менее представители Isar Aerospace не унывают и планируют провести еще несколько испытательных запусков.
Двухступенчатый носитель легкого класса Spectrum высотой 28 метров и диаметром два метра предназначен для вывода до 1000 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и 700 килограммов — на солнечно-синхронную.
Стоит также отметить, что это был первый пуск ракеты-носителя с космодрома Аннёйа, который открылся в 2023 году. Наземные станции и сооружения построили специально для Isar Aerospace и Spectrum. Похоже, они не пострадали.
В архивах английского поместья столетиями пылилась ничем не примечательная книга учета XVI века. Никто не подозревал, что внутри ее переплета скрываются фрагменты пергамента с историями, которые переписывали монахи семь веков назад. Тайна раскрылась, когда архивариус заметил странные символы на обложке. Так началось расследование, объединившее разных ученых. Исследователи три года пытались прочитать текст, не прикасаясь к нему. Теперь они представили результат своего труда — мир получил два ранее неизвестных эпизода о волшебнике Мерлине, короле Артуре и рыцаре Гавейне.
Могут ли истории о далеких галактиках и технологиях будущего объединить человечество? Согласно новому исследованию ученых из Китая, научная фантастика, вызывающая чувство благоговения, усиливает ощущение глобальной взаимосвязи между людьми.
Американские зоологи задались вопросом: как можно улучшить условия содержания птиц в неволе? Они добавили в лабораторные клетки подстилку из искусственной травы, чтобы птица могла питаться в знакомой среде, а не из стандартной миски. Опыты проводили на воробьях — исследователи несколько недель замеряли их реакцию на стресс. Результаты показали, что искусственная трава может улучшить состояние птиц в неволе, но переселять их потом не стоит.
Ученые из Сколтеха исследовали разнообразие молекул, которые могут образовываться из атомов кислорода и углерода. Помимо широко известных углекислого и угарного газов, моделирование обнаружило две сотни экзотических, но относительно стабильных соединений этих двух элементов, многие из которых не были описаны ранее. Этот класс веществ представляет интерес для исследований космоса, аккумуляторных технологий, биохимии и — неожиданным образом — для разработки промышленной взрывчатки и ракетного топлива. Как оказалось, некоторые из открытых веществ при распаде будут высвобождать более 75 процентов взрывной энергии тротила.
Antares и Exlabs подписали соглашения о сотрудничестве в разработке космического зонда с ядерным двигателем. В ее рамках разработчики планируют вывести реактор в космос уже в 2020-х годах — впервые в XXI веке.
В архивах английского поместья столетиями пылилась ничем не примечательная книга учета XVI века. Никто не подозревал, что внутри ее переплета скрываются фрагменты пергамента с историями, которые переписывали монахи семь веков назад. Тайна раскрылась, когда архивариус заметил странные символы на обложке. Так началось расследование, объединившее разных ученых. Исследователи три года пытались прочитать текст, не прикасаясь к нему. Теперь они представили результат своего труда — мир получил два ранее неизвестных эпизода о волшебнике Мерлине, короле Артуре и рыцаре Гавейне.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки
Свет иных миров: как превратить темную материю, галактики, черные дыры и даже Солнце в линзы супертелескопа
Вопросы читателей (ч. 8)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии