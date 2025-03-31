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Первый запуск немецкой ракеты-носителя Spectrum завершился взрывом

Стартап Isar Aerospace 30 марта, в 13:30 по московскому времени, выполнил первый испытательный запуск ракеты-носителя Spectrum с космодрома Аннёйа в Норвегии. Однако спустя всего 18 секунд полета ракета отклонилась от курса, потеряла ориентацию и рухнула неподалеку от стартового комплекса. Полезной нагрузки на борту не было.

Первый запуск ракеты Spectrum / © Isar Aerospace

Пока не ясно, что стало причиной аномалии. Тем не менее представители Isar Aerospace не унывают и планируют провести еще несколько испытательных запусков.

Возвращение ракеты Spectrum на Землю / © Isar Aerospace

© Isar Aerospace

Двухступенчатый носитель легкого класса Spectrum высотой 28 метров и диаметром два метра предназначен для вывода до 1000 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и 700 килограммов — на солнечно-синхронную.

© Isar Aerospace

Стоит также отметить, что это был первый пуск ракеты-носителя с космодрома Аннёйа, который открылся в 2023 году. Наземные станции и сооружения построили специально для Isar Aerospace и Spectrum. Похоже, они не пострадали.





© Isar Aerospace

© Isar Aerospace