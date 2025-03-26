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ФБР создало оперативную группу для защиты Tesla

После не менее 80 зарегистрированных случаев вандализма, поджога электромобилей и дилерских центров Tesla ФБР объявило о создании новой оперативной группы для расследования ущерба имуществу, нанесенного компании Илона Маска.

Поджоги электромобилей Tesla / © Getty Images

Пока не известно, насколько велика оперативная группа и какие действия она будет расследовать, но атаки на дилерские центры Tesla набирают обороты.

Вообще создание подобной структуры для защиты интересов самого богатого человека в мире не представляет собой нечто из ряда вон исключительное и следует долгой истории правительства США, которое ставит интересы бизнеса выше интересов людей во времена политических потрясений.

Возьмем, к примеру, бойню в Ладлоу 1914 года, когда национальная гвардия штата Колорадо атаковала палаточный лагерь бастующих шахтеров и расстреляла безоружных людей.

В последующие годы по всей стране вспыхнули сотни забастовок: например в 1919-м сотни тысяч рабочих сталелитейной и угольной промышленности потребовали более справедливых условий труда. Однако федеральное правительство ответило насилием, кульминацией которого стали рейды Палмера, когда примерно 10 000 рабочих и активистов задержали, избили и депортировали.

Более новым примером стал протест против строительства трубопровода Dakota Access в 2016 году: активисты из числа коренных американцев, пытались остановить проект, несший угрозу для окружающей среды, но их арестовала полиция штата Северная Дакота, в то время как агенты ФБР проникли в лагеря протестующих, чтобы разогнать людей.

Таким образом, хотя создание специальной группы ФБР по защите автосалонов может показаться абсурдным, на самом деле это всего лишь еще одна страница в истории защиты бизнеса государством.