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Компания Маска построит высокоскоростную подземную транспортную сеть в Дубае

Компания The Boring Company, которая принадлежит Илону Маску, получила разрешение на строительство «Дубайской петли» (Dubai Loop). Эта система туннелей протяженностью 17 километров соединит наиболее загруженные районы крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов.

Электромобиль Tesla в Vegas Loop / © The Boring Company

На первом этапе планируют создать 11 станций. Пассажиры будут передвигаться по туннелям в электромобилях на скорости до 160 километров в час. «Дубайская петля» сможет перевозить более 20 000 пассажиров в час, а в перспективе пропускная способность системы может вырасти до 100 000 человек в час.

Проект во многом напоминает действующую систему Vegas Loop в Лас-Вегасе, где с 2021 года функционируют пять станций.