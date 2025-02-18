  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
Только что
Рейтинг: +212
Посты: 608

Компания Маска построит высокоскоростную подземную транспортную сеть в Дубае

Компания The Boring Company, которая принадлежит Илону Маску, получила разрешение на строительство «Дубайской петли» (Dubai Loop). Эта система туннелей протяженностью 17 километров соединит наиболее загруженные районы крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов.

Сообщество
# Boring Company
# строитеьство
# транспорт
Электромобиль Tesla в Vegas Loop / © The Boring Company
Электромобиль Tesla в Vegas Loop / © The Boring Company

На первом этапе планируют создать 11 станций. Пассажиры будут передвигаться по туннелям в электромобилях на скорости до 160 километров в час. «Дубайская петля» сможет перевозить более 20 000 пассажиров в час, а в перспективе пропускная способность системы может вырасти до 100 000 человек в час.

Проект во многом напоминает действующую систему Vegas Loop в Лас-Вегасе, где с 2021 года функционируют пять станций. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Фев
700
Начало Руси
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
19 Фев
Бесплатно
Мозг: итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
19 Фев
Бесплатно
Орнитология. Разбор по косточкам
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Фев
600
Царская дипломатическая переписка и архивы из Эль-Амарны
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
20 Фев
600
Как общество достижений повлияло на внутреннюю жизнь современного человека
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Фев
Бесплатно
Двойной лекторий: история первого выхода в открытый космос и ‎микропластик внутри нас
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
20 Фев
600
В глубине кургана: погребения аристократии Боспорского царства
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
20 Фев
700
Эволюционная биология: итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Беспредельно значимые: предприятия двойного назначения, вставшие на защиту Отечества
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Сегодня, 07:49
Игорь Байдов

Улицы Помпей рассказали, как город приспосабливался к римскому владычеству

Помпеи стали римской колонией лишь за 160 лет до извержения Везувия. Каменные плиты, пережившие катастрофу, хранят следы повозок, дождевых потоков, отпечатки ног. Каждая колея — словно страница дневника, рассказывающая о том, как жили Помпеи. Американский археолог изучил улицы города и узнал, как местные жители изменили свою жизнь после полной установки римской власти.

Археология
# Везувий
# дороги
# Помпеи
# Римская империя
Позавчера, 18:49
Ольга Иванова

Илья Удалов: «Насекомые не рефлексируют о своей жизни, но то, как они себя ведут, заставляет пересмотреть парадигму, что их мозг устроен проще, чем у позвоночных»

Многие любят зиму только потому, что в это время нет насекомых. Для этой «нелюбви» медики даже придумали название — инсектофобия. Если верить статистике, ею страдают до шести процентов жителей США. Остальных такая «мелочь» чаще всего вообще не интересует. А зря! Насекомые — это целый мир, весьма интеллектуальный и загадочный. Об их эволюции, самых крупных представителях в истории Земли и, конечно, когнитивных способностях этих крошечных существ Naked Science поговорил с кандидатом биологических наук, экскурсоводом Зоологического музея ЗИН РАН и популяризатором науки Ильей Удаловым.

Интервью
# интеллект насекомых
# меганевра
# насекомые
# членистоногие
# Эволюция насекомых
Эксклюзив
Выбор редакции
7 часов назад
Елизавета Александрова

Раскрыта причина отсутствия атмосфер у землеподобных планет в «обитаемой» зоне

Известно уже несколько десятков экзопланет, которые по размерам и массе сравнимы с Землей, обращаются вокруг карликовых звезд и при этом располагаются в зоне потенциальной обитаемости — там, где океаны при наличии не испарятся и не замерзнут полностью. Проблема в том, что пока ни у одной из этих планет не наблюдается достаточно плотной атмосферы. Ученые решили разобраться, в чем дело.

Астрономия
# землеподобные планеты
# зона обитаемости
# космос
# красные карлики
# экзопланеты
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
13 февраля
Елизавета Александрова

В Солнечной системе заподозрили наличие объектов из Альфы Центавра

Астрономы рассчитали, сколько небесных тел могло прилететь в Солнечную систему от соседних звезд, расположенных в четырех световых годах от нас. Выяснилось, что такие объекты не только должны навещать нас, но и, вероятно, присоединяются ко множеству наших «местных» комет и астероидов. По расчетам, вокруг Солнца может обращаться около миллиона довольно крупных объектов из системы Альфы Центавра.

Астрономия
# космос
15 февраля
Evgenia

Физики обосновали, как время может течь обратно в открытой квантовой системе

Ученые математически объяснили возможность обратного течения времени на микроуровне. Новое исследование показывает, что противоположные стрелы времени теоретически могут возникать в определенных квантовых системах.

Физика
# T-симметрия
# время
# математика
# открытая квантовая система
# симметрия времени
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Астрономы впервые разглядели трехмерную структуру атмосферы экзопланеты

    37 минут назад

  2. Глава исследовательского центра «СИБУР ПолиЛаб»: «Мы формируем фундамент полноценной технологической независимости»

    48 минут назад

  3. Внутреннее Облако Оорта оказалось спиральным

    53 минуты назад

  4. Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути бурлит, не зная покоя

    57 минут назад
Выбор редакции

Илья Удалов: «Насекомые не рефлексируют о своей жизни, но то, как они себя ведут, заставляет пересмотреть парадигму, что их мозг устроен проще, чем у позвоночных»

Позавчера, 18:49

Последние комментарии

Guber Troll
15 минут назад
+, людям редко везёт главное чтобы луна не приблизилась к земле я слышал что чем ближе луна тем ужаснее погода может это и бред но этого не узнать

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

Guber Troll
17 минут назад
Seva, надеюсь будет что-то глобальное

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

Guber Troll
18 минут назад
Гена, нет не смотрел но я смотрел фильм (Назад в будущее)

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

Александр Березин
33 минуты назад
иван, еще Титан. Там тоже атмосфера вчетверо плотнее земной, а магнитного поля нет.

Раскрыта причина отсутствия атмосфер у землеподобных планет в «обитаемой» зоне

иван федоров
1 час назад
> без сильного магнитного поля TOI-700 d свой воздух удержать не может. а как же Венера?

Раскрыта причина отсутствия атмосфер у землеподобных планет в «обитаемой» зоне

Илья Пеночкин
3 часа назад
Я не могу понять всю свою жизнь...Зачем люди на Земле тратят триллионы денег на постройку зданий, а не на разработку бессмертия.

В Саудовской Аравии раскрыли подробности о первой секции «Зеркальной линии» с пристанью

Dmitry Gubin
3 часа назад
Василий, вот я живу в одной европейской стране и плачу за отопление, горячую и холодную воду 200 тыс рублей, в пересчёте, в год. А купить можно на

Инфографика: сколько жители разных стран платят за бензин в 2025 году

Andrey Kolkov
3 часа назад
И что они там увидели?

Австралийский спутник рассмотрел китайскую станцию «Тяньгун»

Александр Березин
6 часов назад
Harry, если прочитать новость выше, то заметно, что ситуация как раз обратная: у властей и в 2007 году и сегодня позиция была противоположной

Жители России утратили веру в рукотворность глобального потепления

Александр Березин
6 часов назад
Александр, точно так же, как они переживают их в регионах, где нет устойчивого снежного покрова -- например, в Европе. "И вообще растения

Жители России утратили веру в рукотворность глобального потепления

Harry Wanderer
7 часов назад
А, что скажут - в то и поверят...

Жители России утратили веру в рукотворность глобального потепления

Harry Wanderer
7 часов назад
разумная жизнь или из одного индивида, или там, где основная масса не будет покорно брести на убой ради амбиций отдельных лиц, готовых уничтожить

Геологи назвали разумную жизнь естественным результатом эволюции планет

Иван Колупаев
7 часов назад
Василий, сдается мне что это у вас американцы нассали 😏 Сейчас вдруг выясняется что с руки USAID кормились не только наши "независимые сми" но и

Инфографика: сколько жители разных стран платят за бензин в 2025 году

Иван Колупаев
8 часов назад
NeoLogism, а не хотите уточнить чью именно повесточку отрабатывают VisualCapitalist и Global Petrol Prices? 😂 А ведь именно они являются авторами данной инфографики.

Инфографика: сколько жители разных стран платят за бензин в 2025 году

Svetlana
8 часов назад
Мэр наш, правда, уже под арестом... но некоторые стройки идут, да:)

Столицу Албании заполонят необычные небоскребы

Александр Французов
8 часов назад
поживем увидим)

Геологи назвали разумную жизнь естественным результатом эволюции планет

Александр Французов
8 часов назад
а где в просчетах вес автомобиля,качество протектора и проч проч? а цена всего этого применения? а уборка?

Найден способ улучшить сцепление шин с заснеженными дорогами

Василий Давыденко
11 часов назад
Сотни раз повторял и 101 раз повторю тем кто пишет эти статьи для быдла: "Давайте обвалим рубль до 1000 руб. за доллар и будем сидеть и радоваться что в

Инфографика: сколько жители разных стран платят за бензин в 2025 году

Alexander Baulin
11 часов назад
Больше всего потрясла колея на каменной мостовой. Я думал - они вечные

Улицы Помпей рассказали, как город приспосабливался к римскому владычеству

Серёга Токарев
12 часов назад
Alone, но если это всего лишь оптический эффект что тут может быть загадочного

Портал в другое измерение: в Австрии сняли редкое оптическое явление

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно