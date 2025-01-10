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Архитектурные проекты, на которые стоит обратить внимание в 2025 году

Ниже представлен обзор пяти архитектурных объектов, открытие которых ожидается в 2025 году. Среди них — музеи и подземный спортивный комплекс.

Национальный музей Зайда, Объединенные Арабские Эмираты / © Foster + Partners

Спустя почти 15 лет после того, как архитектурная студия Foster + Partners представила свой проект, в 2025 году в Абу-Даби откроется Национальный музей имени Зайда. Он стал частью острова Саадият — нового культурного района у побережья столицы ОАЭ.

Национальный парламент Бенина, Бенин / © Kéré Architecture

В 2025 году сдадут в эксплуатацию Национальный парламент Бенина, спроектированный студией Дьебедо Франсиса Кере.Здание правительства в Порто-Ново спроектировали по образцу деревьев палавера — вида, который на протяжении поколений использовали общины Западной Африки в качестве места проведения общественных собраний.

Спортивный кампус Цюйчжоу, Китай / © MAD

Студия MAD запланировала открытие нескольких проектов в 2025 году, но самым необычным из них станет спортивный кампус Цюйчжоу.

Он включает в себя группу спортивных сооружений с озелененными крышами,которые, кажется, выступают из-под земли, словно вулканы. По словам архитекторов, это «крупнейший в мире комплекс, покрытый землей».

Музей науки и техники в Шэньчжэне, Китай / © Zaha Hadid Architects

Еще одним объектом в списке стал Музей науки и технологий Шэньчжэня, созданный архитектурным бюро Zaha Hadid Architects. Изначально его планировали открыть в 2023 году.

Форма здания будет сосредоточена вокруг большого атриума. Музей, как ожидается, станет достопримечательностью нового района Шэньчжэня под названием «Научный городок Гуанмин».

«Google Кингс-Кросс», Великобритания / © BIG / Heatherwick Studio

В Лондоне студии архитектора Бьярке Ингельсаи и дизайнера Томаса Хезервика завершат работу над новым кампусом Google. Здание будет простираться на 330 метров в длину, что превзойдет высоту Shard — самого высокого здания в Великобритании.