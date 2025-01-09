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Китай запустил спутник для испытания технологий дозаправки на орбите
Ракета-носитель «Чанчжэн-3B» (Long March 3B) успешно вывела испытательный спутник «Шицзянь-25» на заданную орбиту, дав старт программе китайских запусков в 2025 году.
«Шицзянь-25» создали в Шанхайской академии технологий космических полетов, крупном дочернем предприятии Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники. В основном спутник будут использовать для проверки технологий пополнения запасов топлива и продления срока службы других аппаратов.
Китайские государственные СМИ не предоставили изображений космического аппарата. Однако миссия «Шицзянь-25» предполагает, что Китай сосредоточился на развитии возможностей для поддержания и продления срока службы спутников, уже находящихся на орбите.
Запуск «Шицзянь-25» стал первым орбитальным запуском КНР в 2025 году. Страна еще не опубликовала обзор своих планов на год, но может снова нацелиться на 100 или более пусков, хотя в 2024 году удалось выполнить лишь 68.
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Древние римляне больше любого другого народа античности использовали свинец. Но среди историков нет единства относительно последствий этого. Одни ученые уверены, что широкое применение свинца должно было влиять на цивилизацию столь же негативно, как тетраэтилсвинцовая «эпидемия» в XX веке. Другие полагают, что жесткая вода блокировала стенки свинцовых труб и поэтому никакого массового отравления римлян свинцом просто не было. Новая научная работа привлекла образцы арктических льдов для решения вопроса. Оказалось, что даже без учета труб ситуация была очень непростой: ядовитым стал сам воздух.
Мезозавры стали одними из первых позвоночных, которые вернулись в моря вскоре после выхода их предков на сушу. Они жили в конце палеозоя (накануне величайшего пермского вымирания) у берегов южного континента Гондвана — им соответствует современные Африка и Южная Америка. Мезозавров обычно считают небольшими, в среднем 0,7 метра в длину, однако новая статья в Fossil Studies описала гигантский образец из уругвайских лагерштеттов. Согласно оценкам, он был втрое длиннее большинства известных мезозавров.
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