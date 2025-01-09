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Николай Головин
Николай Головин
19 минут назад
Рейтинг: +206
Посты: 566

Китай запустил спутник для испытания технологий дозаправки на орбите

Ракета-носитель «Чанчжэн-3B» (Long March 3B) успешно вывела испытательный спутник «Шицзянь-25» на заданную орбиту, дав старт программе китайских запусков в 2025 году.

Сообщество
# Китай
# космос
# спутники
# технологии
Ракета-носитель «Чанчжэн-3B» стартует со спутником «Шицзянь-25» на борту / © Синьхуа
Ракета-носитель «Чанчжэн-3B» стартует со спутником «Шицзянь-25» на борту / © Синьхуа

«Шицзянь-25» создали в Шанхайской академии технологий космических полетов, крупном дочернем предприятии Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники. В основном спутник будут использовать для проверки технологий пополнения запасов топлива и продления срока службы других аппаратов.

Китайские государственные СМИ не предоставили изображений космического аппарата. Однако миссия «Шицзянь-25» предполагает, что Китай сосредоточился на развитии возможностей для поддержания и продления срока службы спутников, уже находящихся на орбите.

Запуск «Шицзянь-25» стал первым орбитальным запуском КНР в 2025 году. Страна еще не опубликовала обзор своих планов на год, но может снова нацелиться на 100 или более пусков, хотя в 2024 году удалось выполнить лишь 68.

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Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Vlad Ok
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Vlad Ok
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Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Vlad Ok
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Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Дед Мороз
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Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Vitar Peresmeshnik
2 часа назад
Дмитрий, вообще-то деньги он пилит с бюджета на луне. Марс его частная инициатива и его личные деньги.

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Vitar Peresmeshnik
2 часа назад
Pavel, для государств да. А частники хотят успеть отжать себе места там, куда государства не дотянутся ближайшие лет сто

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Vitar Peresmeshnik
2 часа назад
Oleg, смотря для кого. Для государств - луна лучшее решение, она условно подконтрольна. Плюс, там есть некоторые уникальные ресурсы, которые, например

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Vitar Peresmeshnik
2 часа назад
Vladislav, да как бы легче и сильно. Путь Земля-Марс идёт через сближение планет. Это узкий по времени коридор запусков, и путь, который легко

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Vitar Peresmeshnik
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