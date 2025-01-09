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Китай запустил спутник для испытания технологий дозаправки на орбите

Ракета-носитель «Чанчжэн-3B» стартует со спутником «Шицзянь-25» на борту / © Синьхуа

«Шицзянь-25» создали в Шанхайской академии технологий космических полетов, крупном дочернем предприятии Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники. В основном спутник будут использовать для проверки технологий пополнения запасов топлива и продления срока службы других аппаратов.

Китайские государственные СМИ не предоставили изображений космического аппарата. Однако миссия «Шицзянь-25» предполагает, что Китай сосредоточился на развитии возможностей для поддержания и продления срока службы спутников, уже находящихся на орбите.

Запуск «Шицзянь-25» стал первым орбитальным запуском КНР в 2025 году. Страна еще не опубликовала обзор своих планов на год, но может снова нацелиться на 100 или более пусков, хотя в 2024 году удалось выполнить лишь 68.