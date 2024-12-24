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Глава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребители

Глава британского подразделения американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Пол Ливингстон выступил в защиту программы по созданию малозаметных самолетов стоимостью в триллион долларов после того, как Илон Маск заявил, что беспилотные летательные аппараты сделали их устаревшими.

Пол Ливингстон / © Geoff Pugh / The Telegraph

Ливингстон заявил, что F-35 по возможностям по-прежнему превосходят все остальные истребители. Он также отреагировал на предположения о том, что программа не оправдывает затраты. По словам руководителя Lockheed Martin, F-35 устраняют необходимость в использовании нескольких типов самолетов для выполнения миссий. Они дают странам НАТО важное технологическое преимущество и создают рабочие места для производства качественной техники.

На вопрос о высказывании Маска о том, что только «идиоты» продолжат строить самолеты F-35 после появления более дешевых БПЛА, Ливингстон ответил: американский миллиардер не обладает достаточной информацией, чтобы понять, что ошибается.