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Правительство США потратило миллионы долларов на кокаин для собак

Департамент эффективности правительства (DOGE), который пообещал создать Дональд Трамп после инаугурации, уже начал свою работу на просторах социальной сети Х.

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В посте от 20 декабря представители DOGE сообщили, что правительство США истратило более 10 миллионов долларов на довольно сомнительные исследования.

В частности, американские власти выдали грант в размере 2,3 миллиона долларов Национальному институту здравоохранения для введения собакам кокаина вместе с неизвестным препаратом для изучения его воздействия на организм животных.

Кроме того, 6,9 миллиона выделили на создание «умных туалетов», которые распознают «анальный отпечаток» пользователя и качество его экскрементов.

Более 110 тысяч долларов ушло на изучение того, действительно ли металлическая копия робота Таноса из комиксов Marvel может щелкать пальцами, а еще 75 тысяч долларов — на исследование того, как ящерицы держатся на деревьях во время ураганных порывов ветра. Во время этого исследования Гарвардские ученые пытались сбить ящериц с деревьев с помощью воздуходувок.

Напомним, DOGE возглавят технологический миллиардер Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами.