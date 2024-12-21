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Правительство США потратило миллионы долларов на кокаин для собак
Департамент эффективности правительства (DOGE), который пообещал создать Дональд Трамп после инаугурации, уже начал свою работу на просторах социальной сети Х.
В посте от 20 декабря представители DOGE сообщили, что правительство США истратило более 10 миллионов долларов на довольно сомнительные исследования.
В частности, американские власти выдали грант в размере 2,3 миллиона долларов Национальному институту здравоохранения для введения собакам кокаина вместе с неизвестным препаратом для изучения его воздействия на организм животных.
Кроме того, 6,9 миллиона выделили на создание «умных туалетов», которые распознают «анальный отпечаток» пользователя и качество его экскрементов.
Более 110 тысяч долларов ушло на изучение того, действительно ли металлическая копия робота Таноса из комиксов Marvel может щелкать пальцами, а еще 75 тысяч долларов — на исследование того, как ящерицы держатся на деревьях во время ураганных порывов ветра. Во время этого исследования Гарвардские ученые пытались сбить ящериц с деревьев с помощью воздуходувок.
Напомним, DOGE возглавят технологический миллиардер Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
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