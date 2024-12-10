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New Glenn запустит демонстратор орбитального буксира в рамках первого полета

Blue Origin сообщила, что полезной нагрузкой для первого полета новой ракеты New Glenn станет демонстратор орбитального буксира Blue Ring Pathfinder, созданный инженерами компании Джеффа Безоса.

Демонстратор орбитального буксира Blue Ring Pathfinder интегрирован на адаптер второй ступени ракеты New Glenn / © Blue Origin

Полезную нагрузку уже интегрировали на адаптер второй ступени ракеты, она готова к пуску, который должен состояться в этом году.

Сейчас Blue Origin ожидает разрешения от Федерального управления гражданской авиации США на проведение статического огневого испытания первой ступени и лицензию на запуск.

Демонстратор орбитального буксира Blue Ring Pathfinder интегрирован на адаптер второй ступени ракеты New Glenn / © Blue Origin

В рамках первого полета New Glenn инженеры испытают основные служебные системы демонстратора орбитального буксира Blue Ring Pathfinder, проверят эксплуатационные возможности, а также протестируют наземные системы контроля и управления.