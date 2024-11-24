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Инфографика: в каких странах больше всего промышленных роботов?

Автоматизация производства в мире идет стремительными темпами: за последние шесть лет число промышленных роботов увеличилось более чем вдвое. На опубликованной ниже инфографике показано количество промышленных роботов, приходящихся на 10 тысяч сотрудников, по данным Международной федерации робототехники (IFR) по состоянию на январь 2024 года.

Количество промышленных роботов, приходящихся на 10 000 сотрудников / © visualcapitalist

Азия вкладывает значительные средства в автоматизацию и передовые производственные технологии: такие государства и регионы заняли половину из 10 позиций с наибольшим количеством промышленных роботов на 10 000 сотрудников. Среди них — Южная Корея, Сингапур, Япония, Китай, в том числе его территории Гонконг и Тайвань.

Южная Корея занимает лидирующее положение в мире: на 10 000 сотрудников приходится 1 012 роботов, что более чем в шесть раз превышает средний мировой показатель — всего 151 робот.

На сегодня примерно 30% всех промышленных роботов задействованы в автомобильной промышленности, 26% — в производстве электроники.