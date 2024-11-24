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Инфографика: в каких странах больше всего промышленных роботов?
Автоматизация производства в мире идет стремительными темпами: за последние шесть лет число промышленных роботов увеличилось более чем вдвое. На опубликованной ниже инфографике показано количество промышленных роботов, приходящихся на 10 тысяч сотрудников, по данным Международной федерации робототехники (IFR) по состоянию на январь 2024 года.
Азия вкладывает значительные средства в автоматизацию и передовые производственные технологии: такие государства и регионы заняли половину из 10 позиций с наибольшим количеством промышленных роботов на 10 000 сотрудников. Среди них — Южная Корея, Сингапур, Япония, Китай, в том числе его территории Гонконг и Тайвань.
Южная Корея занимает лидирующее положение в мире: на 10 000 сотрудников приходится 1 012 роботов, что более чем в шесть раз превышает средний мировой показатель — всего 151 робот.
На сегодня примерно 30% всех промышленных роботов задействованы в автомобильной промышленности, 26% — в производстве электроники.
Среди тысяч окаменелостей из раннеюрского озера нашли самый полный скелет древней двоякодышащей рыбы
Китайские палеонтологи раскопали богатый окаменелостями комплекс, раскрывающий разнообразную пищевую цепь пресноводного озера времен раннего юрского периода. Тысячи находок рыб, среди которых и новые виды, древних родственников акул и даже плезиозавров показали пеструю фауну, сохранившуюся после вымирания почти 200 миллионов лет назад.
Традиционных претендентов на роль частиц темной материи не удается найти даже через десятилетия поисков. Поэтому некоторые ученые считают довольно экзотические гипотетические элементарные частицы — аксионы — одними из главных кандидатов на роль темной материи. Считается, что она составляет большую часть массы во Вселенной и «склеивает» галактики в единую структуру. Недавно исследовательская группа из Калифорнийского университета (США) предположила, что аксионы могут возникать в недрах взрывающихся сверхновых и преобразовываться в гамма-лучи под воздействием магнитных полей родительских звезд.
Постановка верного диагноза порой напоминает детективное расследование. Чтобы найти «преступника» — причину болезни, врачам нередко приходится перебрать множество версий и потенциальных подозреваемых. Об одном таком «деле» недавно рассказали американские медики: им долго не удавалось определить, что вызывало приступы боли в животе у в остальном здоровой 16-летней девушки. В итоге виновником оказалось редкое расстройство под названием синдром Рапунцель.
Среди тысяч окаменелостей из раннеюрского озера нашли самый полный скелет древней двоякодышащей рыбы
Китайские палеонтологи раскопали богатый окаменелостями комплекс, раскрывающий разнообразную пищевую цепь пресноводного озера времен раннего юрского периода. Тысячи находок рыб, среди которых и новые виды, древних родственников акул и даже плезиозавров показали пеструю фауну, сохранившуюся после вымирания почти 200 миллионов лет назад.
Американские ученые проанализировали данные о поедании фекалий животными, чтобы выяснить, какие причины стоят за этим поведением и какие закономерности можно проследить. В результате они разделили всю выборку более чем из 150 видов на семь категорий по тому, что заставляет зверей питаться таким сомнительным продуктом.
SpaceX не смогла поймать первую ступень Starship, а первой полезной нагрузкой системы стал плюшевый банан
Несмотря на отмену попытки «экономичной» ловли первой ступени, шестой испытательный полет Starship был успешным. Корабль — вторая ступень системы впервые продемонстрировала возможность маневра на орбите. Первая ступень после приводнения неожиданно для всех смогла пережить два взрыва, не утратив плавучесть. Среди наблюдавших за испытанием был Дональд Трамп.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
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Дайджест Naked Science
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