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В Китае построили самое мощное в мире устройство «гипергравитации»

В китайском городе Ханчжоу ученые и инженеры из Чжэцзянского университета завершили создание самой мощной центрифуги под названием Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility (CHIEF), способной создавать «гипергравитацию». Новое устройство позволит проводить широкий спектр экспериментов в области геологии, материаловедения, строительства и фундаментальных наук.

Схема китайской центрифуги CHIEF / © Yi-Nan Guo, Yi Yang, Jun-Xiang Yu, De Ding & Ya-Lin Wang / Springer Nature

По данным издания South China Morning Post, установка сможет создавать ускорение свободного падения порядка 500 g. Таким образом, новая центрифуга превосходит возможности американского устройства, размещенного в центре Инженерного корпуса Армии США на 150 g, которое ранее считалось самым мощным в мире по этому показателю. Для сравнения, значение стандартной гравитации на Земле составляет 1 g.

Китайские специалисты реализовали этот проект всего за четыре года.