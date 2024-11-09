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Олег Гончар
Олег Гончар
5 минут назад
Рейтинг: +615
Посты: 1691

Lockheed Martin показала новый концепт топливозаправщика-невидимки

Подразделение Skunk Works американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin опубликовало новое изображение будущего самолета-топливозаправщика. Он создан по принципу малой заметности и предназначен для программы дозаправки в воздухе следующего поколения (Next Generation Air-refueling System, или NGAS).

Сообщество
# Lockheed Martin
# авиация
# оружие
# технологии
Концепт будущего самолета-топливозаправщика / © Lockheed Martin / Skunk Works
Концепт будущего самолета-топливозаправщика / © Lockheed Martin / Skunk Works

Новый самолет, который Lockheed Martin разрабатывает для Пентагона, призван заменить современные самолеты-топливозаправщики ВВС США — Boeing KC-46 и KC-135 — в следующем десятилетии.

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