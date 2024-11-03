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Российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые прилетел в КНР

Все для участия в аэрокосмической выставке Airshow China 2024 в Чжухае, который проводится при поддержке Министерства промышленности и информационных технологий КНР, Государственного комитета по содействию международной торговли, Госуправления по оборонной науке, технике и промышленности, Управления гражданской авиации Китая, а также ведущих авиационных корпораций.

Фото: Airshow China 2024

Российская экспозиция занимает одно из центральных мест на мероприятии. Более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса России продемонстрируют свою экспортную продукцию. Однако самая крупная экспозиция, как и обычно, принадлежит принимающей стороне — китайским компаниям.

В 2016 году на авиасалоне было представлено свыше 700 компаний и организаций из 42 стран. В экспозиции находилось более 150 моделей самолетов, а множество разработок было представлено в виде макетов и рекламных материалов. За шесть дней мероприятие посетили около 400 тысяч человек, и было подписано более 400 контрактов на общую сумму 40 миллиардов долларов США.

Фото: Airshow China 2024

Фото: Airshow China 2024

Фото: Airshow China 2024

Фото: Airshow China 2024

Видео: Airshow China 2024