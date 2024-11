В Китае построили крупнейшую в стране тоннелепроходческую машину

Китайские промышленные компании China Railway Construction Heavy Industry Co., Ltd. (CRCHI) и China Railway 14th Bureau Group Co., Ltd. 31 октября представили крупнейшую в КНР тоннелепроходческую машину. Ее построили в городе Чанша провинции Хунань.