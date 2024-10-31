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Четвертую часть программного кода Google написал ИИ, а не люди

Главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи / © Getty Images

Сундар Пичаи отметил, что не менее 25 процентов кода Google генерируется с помощью ИИ, хотя, конечно, есть одна загвоздка. По словам Пичаи, затем этот код проверяют и принимают инженеры, что помогает им выполнить больше работы за более короткий промежуток времени.

Звучит оптимистично, однако ИИ часто вносит ошибки в код, нарушает авторские права, а в некоторых случаях даже вызывает сбои. Когда возникают такие ситуации, программисты должны вручную исправлять любые проблемы, порожденные искусственным интеллектом.

Все это наводит на вопрос: не будет ли быстрее и менее утомительно просто позволить программистам выполнять свою работу с нуля?