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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
5 минут назад
Рейтинг: +393
Посты: 786

Четвертую часть программного кода Google написал ИИ, а не люди

На последней квартальной конференции Google главный исполнительный директор технологического гиганта Сундар Пичаи похвастался, что значительная часть нового кода написана искусственным интеллектом.

Сообщество
# Google
# ИИ
# технологии
Главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи / © Getty Images
Главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи / © Getty Images

Сундар Пичаи отметил, что не менее 25 процентов кода Google генерируется с помощью ИИ, хотя, конечно, есть одна загвоздка. По словам Пичаи, затем этот код проверяют и принимают инженеры, что помогает им выполнить больше работы за более короткий промежуток времени.

Звучит оптимистично, однако ИИ часто вносит ошибки в код, нарушает авторские права, а в некоторых случаях даже вызывает сбои. Когда возникают такие ситуации, программисты должны вручную исправлять любые проблемы, порожденные искусственным интеллектом. 

Все это наводит на вопрос: не будет ли быстрее и менее утомительно просто позволить программистам выполнять свою работу с нуля?

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Джульетта Долгопят
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Ха-ха-ха, какая разница, выдержит ли такую нагрузку чемодан после такого падения, если хозяин в самолёте ТОЧНО НЕТ?))

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Roman Nails
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