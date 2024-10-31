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Четвертую часть программного кода Google написал ИИ, а не люди
На последней квартальной конференции Google главный исполнительный директор технологического гиганта Сундар Пичаи похвастался, что значительная часть нового кода написана искусственным интеллектом.
Сундар Пичаи отметил, что не менее 25 процентов кода Google генерируется с помощью ИИ, хотя, конечно, есть одна загвоздка. По словам Пичаи, затем этот код проверяют и принимают инженеры, что помогает им выполнить больше работы за более короткий промежуток времени.
Звучит оптимистично, однако ИИ часто вносит ошибки в код, нарушает авторские права, а в некоторых случаях даже вызывает сбои. Когда возникают такие ситуации, программисты должны вручную исправлять любые проблемы, порожденные искусственным интеллектом.
Все это наводит на вопрос: не будет ли быстрее и менее утомительно просто позволить программистам выполнять свою работу с нуля?
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