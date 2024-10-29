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У женщины, изображенной на фреске Микеланджело, выявили рак груди

Международная команда исследователей изучила фреску «Всемирный потоп» Микеланджело Буонарроти в Сикстинской капелле в Ватикане и пришла к выводу, что у одной из изображенных женщин есть признаки рака груди.

Рак груди у женщины, изображенной на фреске Микеланджело / © Wikipedia

Патологию выявили по асимметрии груди и деформации левого соска, а также признакам карциномы и выпуклостями в подмышке.

Фреска «Всемирный потоп» Микеланджело Буонарроти / © Wikipedia

Исследователи отметил, что итальянский живописец и скульптор намеренно изображал определенные болезни в качестве божественной кары за грехи. Кроме того, он нередко прибегал к помощи натурщиков при создании своих произведений.