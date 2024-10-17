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Первый модуль станции — преемницы МКС будет готов в 2028 году
Разработчики пообещали развернуть на орбите полноценную многосоставную конструкцию уже к моменту запланированного затопления Международной космической станции, то есть в ближайшие несколько лет.
Сведение МКС с орбиты и затопление в Тихом океане намечены на 2030-2031 годы. В NASA, очевидно, решили выполнить эту непростую задачу самостоятельно, без помощи российских космических грузовиков «Прогресс». Компания SpaceX получила задание создать для этого специальный корабль с достаточным запасом топлива.
Что будет дальше? Россия намерена строить собственную станцию, а Соединенные Штаты пришли к выводу, что продолжать пилотируемую программу на околоземной орбите дальше стоит уже на коммерческой основе. NASA объявило конкурс на лучшее предложение, и на днях частная компания VAST представила свой вариант замены МКС на Международном астронавтическом конгрессе в Милане.
Новую станцию назвали Haven-2. Ее предшественницу Haven-1 собираются отправить в космос уже в 2025 году на ракете Falcon 9, и это будет всего один модуль десятиметровой длины и шириной 3,8 метра. Экипажи к нему будут летать на корабле Crew Dragon, который сможет оставаться пристыкованным до 30 дней.
Haven-2 — уже многомодульная конструкция, причем каждый модуль на пять метров длиннее Haven-1. Для сравнения, габариты модуля Harmony на МКС — семь и 4,4 метра в диаметре, модуля «Заря» — 12,56 и 4,11 метра.
Пожалуй, самая эффектная внешняя особенность новых коммерческих модулей — купольные окна шириной более метра каждое. Будет и большое смотровое пространство диаметром уже 3,8 метра.
Также предусмотрели роботизированную руку-манипулятор для выноса наружу и закрепления на модуле приборов и прочих полезных грузов, чтобы астронавтам лишний раз не приходилось выходить в открытый космос. Внутри модулей — деревянная отделка. Кстати, интерьер создавали под руководством известного дизайнера Питера Рассела-Кларка, который 20 лет проработал в компании Apple.
Разработчики Haven-2 заверили, что в случае победы в конкурсе и получения контракта в 2026-м уже через два года первый модуль будет готов к запуску. Далее по плану — отправить на орбиту еще три точно таких же модуля. Сначала они соединятся в «вереницу», потом к ним прилетит центральный, узловой модуль, а остальные выстроятся вокруг него. В таком виде станцию обещают уже к началу следующего десятилетия.
Надо сказать, проект будет сильно зависеть от сроков дальнейших испытаний сверхтяжелой ракеты и корабля Starship: именно эта космическая система должна доставить основной модуль. Остальные запустят на Falcon Heavy. Не упоминаются параметры орбиты будущей станции, но частники в этом плане не склонны экспериментировать и по умолчанию ориентируются на МКС: не высота — примерно 400 километров, наклонение — 51,6 градуса.
Стоит добавить, что показанный интерьер станции уже вызвал и скептическую реакцию ряда отраслевых наблюдателей. Поручни и карманы, за которые можно зацепиться ногами, сильно отличаются по конструкции от аналогичных на МКС. Значит, за них придется цепляться двумя ногами, чтобы иметь возможность что-то делать руками. К тому же их меньше. Это снижает удобство станции.
Кроме того, странно выглядит показанный на рендерах концепт тренажера: у него нет отдельной платформы с зацепами для ног, как у велоэргометра на МКС. Без такого закрепления из тренажера в невесомости можно вылететь даже при небольшой ошибке, причем на скорости, которая потенциально травмоопасна.
Спасибо за наводку читателям из нашего «Сообщества».
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