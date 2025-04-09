  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 часа назад
Денис Яковлев
546

«Смартфонозависимые» люди оказались психологически похожи на наркоманов и игроманов

Исследователи не увидели разницы между некоторыми психологическими особенностями у тех, кто слишком часто пользуется телефоном, любителями азартных игр и наркозависимыми.

Психология
# внимание
# игромания
# интероцепция
# наркомания
# смартфоны
«Смартфонозависимые» люди оказались психологически похожи на наркоманов и игроманов
Чрезмерное использование гаджетов многие ученые сейчас рассматривают как вариант дезадаптивного поведения / © Dall-E

Чрезмерное использование гаджетов многие ученые рассматривают как вариант дезадаптивного поведения, которое осложняет повседневную жизнь. Однако споры о том, можно ли поставить знак равенства между теми, кто практически не расстается со смартфоном, и людьми с очевидными психологическими проблемами, не прекращаются.

Ученые из Университета Хоккайдо (Япония) предложили группе 58 молодых людей выполнить простую визуальную задачу: как можно быстрее находить буквы, которые отображались на экране компьютера. Одновременно им показывали несколько изображений, так или иначе связанные со смартфонами (например, экран телефона с сигналом входящего звонка), и контрольные картинки.

Часть испытуемых постоянно отвлекалась на «телефонные» изображения независимо от сложности задачи, другие обращали внимание на них, только если задание было проще. Выяснилось, что участники из первой группы не только хуже справлялись с заданиями на внимательность, но и реакция на рисунки гаджетов у них сопровождалась ускоренным сердцебиением.

Затем испытуемых попросили заполнить специальные опросники, чтобы выяснить, различаются ли две группы по степени так называемой интероцептивной осведомленности. Интероцепция — это неосознаваемая способность фокусироваться на внутренних ощущениях, своеобразный диалог между телом и мозгом. Так наш организм сообщает, например, о голоде, жажде или холоде.

Первая группа снова оказалась не на высоте. «Они были менее внимательны к таким внутренним телесным сигналам, как сердцебиение. Это также характерно для таких поведенческих зависимостей, как азартные игры или употребление наркотиков», — объяснил один из авторов исследования Юсуке Харуки.

В дальнейшем авторы исследования, опубликованного в журнале Communications Psychology, планируют изучить, что происходит в мозге, когда люди отвлекаются на смартфоны, и к чему это приводит со временем. Их особенно интересует, можно ли обнаружить признаки нарушения внимания в молодом возрасте.

Результаты нового исследования согласуются с другими данными. В частности, низкую степень интероцепции у злоупотребляющих психоактивными веществами отмечали ученые из Университета Талсы (США). Пациенты, проходящие курс лечения от игровой зависимости, тоже показывали ухудшение этих способностей.

Тем не менее когнитивные и физиологические механизмы, лежащие в основе чрезмерного увлечения смартфонами, пока недостаточно изучены. Ученым предстоит найти ответ на очень важный вопрос: приводит ли «смартфонозависимость» к негативным последствиям или, наоборот, она изначально связана с определенными особенностями психики?

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Психология
# внимание
# игромания
# интероцепция
# наркомания
# смартфоны
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Апр
500
Техногенное засорение космоса
Московский Планетарий
Москва
Лекция
09 Апр
800
Осевой скелет, позвоночник и грудная клетка
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Терменвокс: как звучит музыка космоса
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
10 Апр
Бесплатно
Солнечные бури и полярные сияния
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
10 Апр
Бесплатно
Бактериофаги и защитные системы прокариот
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
10 Апр
Бесплатно
Зимородок, неясыть, скопа и другие: названия птиц, связанные с легендами о них
Московский зоопарк
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Как этологи расшифровывают «язык животных»
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
12 Апр
Бесплатно
Зачем птицам два мозга?
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
12 Апр
Бесплатно
Необыкновенные небесные явления: от затмений до полярных сияний
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 12:32
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
Вчера, 17:53
Дарья Г.

На спутнике Сатурна может жить несколько килограммов одноклеточных

В Солнечной системе есть несколько миров, где под твердой поверхностью скрывается океан. С момента их открытия ученые задаются вопросом: могла ли там возникнуть жизнь? Авторы новой работы смоделировали выживание простейших на Титане, спутнике Сатурна.

Астрономия
# внеземная жизнь
# подземный океан
# подповерхностный океан
# Сатурн
# титан
7 часов назад
Андрей

Датские ученые вернули самые северные земли мира на «остров Кофейного клуба»

За последние несколько экспедиций к водам на севере Гренландии полярники успели обнаружить больше десятка клочков земли, претендующих на статус «самых северных». Им обладает островок Каффеклуббен недалеко от мыса Моррис-Джесуп. Датские исследователи решили закончить споры и в 2022 году отправились в экспедицию, чтобы перепроверить новые заявки. По прибытии они нашли на своем месте лишь один объект, который оказался айсбергом, застрявшем на мели.

Геология
# айсберги
# арктика
# Гренландия
# остров
# север
# шельфовый ледник
# экспедиция
Вчера, 12:32
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
Вчера, 17:53
Дарья Г.

На спутнике Сатурна может жить несколько килограммов одноклеточных

В Солнечной системе есть несколько миров, где под твердой поверхностью скрывается океан. С момента их открытия ученые задаются вопросом: могла ли там возникнуть жизнь? Авторы новой работы смоделировали выживание простейших на Титане, спутнике Сатурна.

Астрономия
# внеземная жизнь
# подземный океан
# подповерхностный океан
# Сатурн
# титан
Позавчера, 16:53
Елизавета Александрова

Солнце оказалось «белой вороной» среди себе подобных звезд

При сравнении десятков солнцеподобных звезд выяснилось, что наше светило разительно отличается почти от всех остальных характером магнитной активности: на нем образуется гораздо больше ярких областей, чем темных пятен. У большинства желтых карликов все наоборот.

Астрономия
# космос
# солнечная активность
# солнечные пятна
# Солнце
# солнцеподобные звезды
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
18 марта
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Зарплатная прозрачность оказалась «палкой о двух концах»

    7 минут назад

  2. Тюменские биологи выявили лучшие генотипы озимых культур

    1 час назад

  3. Ученые узнали, как аморфные наночастицы меняют катализ

    2 часа назад

  4. «Смартфонозависимые» люди оказались психологически похожи на наркоманов и игроманов

    4 часа назад
Выбор редакции

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

6 апреля

Последние комментарии

Александр Березин
6 секунд назад
Иван, это значит, что мне надоело терпеть хамство в комментариях. Бог подаст.

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

Стэн Станиславский
6 минут назад
В принципе идея заметки вполне очевидна: если катализатор находится в кристаллической форме, это значит, что большая часть его вещества в процессе

Ученые узнали, как аморфные наночастицы меняют катализ

Павел З
31 минута назад
Маруся, ты ли это?

GM впервые показала новый Chevrolet Corvette

Евгений Васильевич Антипов...
32 минуты назад
Лина, love is in the air 👍

Американские отставники под присягой рассказывают об инопланетянах. Все это правда?

Стэн Станиславский
1 час назад
"...Сейчас в России исследованиями в области климата и смежных областях (адаптации, смягчении) занимаются научные коллективы из десятков

Информация о прошлом климате тает вместе со льдом

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, Березин где примеры? 😏 Не можете привести и вместо этого начали кидаться обидками и уходить от темы? Так это всего лишь подтверждение

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

Стэн Станиславский
2 часа назад
А теперь пусть посчитают, сколько планет нужно исследовать, чтобы найти разумную технологически развитую жизнь. Я так думаю, можно смело на 2

Безжизненные планеты помогут оценить количество потенциально обитаемых миров

Александр Березин
2 часа назад
Иван, "А не ваше это привычное бла-бла-бла" В таком тоне вы будете общаться с кем-то еще, уважаемый. И фоточки, на которых всех вместе и близко нет 20к

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, в гугле забанили?

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

Nico Strizs
2 часа назад
Не получится волк - будет собака. Одомашнят, приучат, появится новая порода. Кстати, симпатичная мордочка.

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

Стэн Станиславский
2 часа назад
Чот видео не работает, хотя звук есть.

В Китае сфотографировали крупный беспилотник необычной формы

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, еще раз. Примеры соотношения 1 к 10 при позиционной войне с близким по силе противником. А не ваше это привычное бла-бла-бла. Давайте

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

Александр Березин
2 часа назад
Иван, знаете изнутри, но никогда не задумывались, где же находятся могил на "десятки тысяч погибших в ЧВК". А ведь фейки вокруг их могил могли бы вам

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, вы вроде неглупый человек, а до сих пор в сказки верите. Или считаете своим долгом их тиражировать. Где вы видели такое соотношение

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

Александр Березин
3 часа назад
Иван, "Александр, напрямую вы этого не говорили." Я и на кривую этого не говорил. И никто здесь этого не говорил -- этот тезис комментатор выше

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, напрямую вы этого не говорили. Но отбросили примеры когда зарплата не выросла или выросла незначительно как частные случаи как

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

Александр Березин
4 часа назад
Sam, "Но огульно навешивать рост доходов всем в 2 раза, как некоторые тут делают, "глядя на медиану и прочую статистику", я бы вообще не стал." Зачем вы

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

Александр Березин
4 часа назад
Акела, в тексте по ссылке выше показано, что конкретно эти технологии невозможно отработать ни в каком объеме никогда. Хоть начинай, хоть не

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

Акела Промахнулся
4 часа назад
Александр, технологии пока не отработаны тем более в нужном объёме но с чего-то надо начинать 😇

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

laniakea school
6 часов назад
Тарпаулин всё стерпит

Исследователи показали, как микропластик в будущем повлияет на людей

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно