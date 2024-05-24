Просмотр блогерского контента удовлетворил эмоциональные потребности лучше, чем общение с друзьями

Наблюдение за блогерами или вымышленными персонажами из видео может принести больше эмоционального удовлетворения, чем общение с соседями или коллегами. В некоторых случаях, согласно исследованию ученых из Великобритании, просмотр контента оказывается полезнее, даже чем разговор с близким другом или возлюбленным.

Парасоциальные отношения — это односторонняя коммуникация, которая возникает между автором контента и его потребителем. Когда человек, например, смотрит видео в социальных сетях, то может чувствовать эмоциональную близость с блогером, выпустившим этот ролик. Пользователь привязывается к создателю контента, интересуется его мнением, ощущает эмпатию, но при этом фактически не общается с блогером.

Психологи из Эссекского университета в Великобритании сравнили эффекты от парасоциальных отношений и общения со знакомыми (коллегами, соседями), друзьями и возлюбленными. Для этого они провели несколько опросов, результаты которых опубликовал журнал Scientific Reports.

На разных этапах в исследовании участвовали от 960 до 1688 человек от 16 до 79 лет. С помощью специальных шкал они оценивали, насколько их эмоциональные потребности удовлетворяют прочные или непрочные парасоциальные связи, а также близкие (с друзьями, возлюбленными) и неблизкие (с соседями, приятелями с работы) двусторонние отношения. Степень близости определялась исходя из того, как много человек был готов доверить знакомому, насколько хорошо его знал, или, в случае с блогерами, — как часто смотрел контент, сколько знал о его создателе, чувствовал ли потребность быть частью сообщества, сформировавшегося вокруг автора видео.

Первые два опроса выявили, что близкие односторонние отношения с YouTube-блогерами или вымышленными персонажами из видеоконтента помогали респондентам справиться с переживаниями и подбадривали не хуже, чем некрепкие двусторонние связи. Опрошенные часто чувствовали понимание и поддержку со стороны блогеров, несмотря на отсутствие непосредственного общения. При этом прочные связи, такие как давняя крепкая дружба, романтические отношения, участники исследования назвали более эффективными для удовлетворения эмоциональных потребностей.

Во время третьего этапа исследования ученые особое внимание уделили самооценке респондентов. Ее оценили с помощью специального опроса, а затем сопоставили с ответами людей об эффективности парасоциальных и личных отношений для эмоционального благополучия. Оказалось, что люди с низкой самооценкой были чуть более склонны удовлетворять эмоциональные потребности с помощью блогерского контента, чем с помощью личного общения. Однако если социальные связи в реальном мире представляли какую-то угрозу (например, любимый человек не разделял точку зрения респондента, отвергал его, не мог подобрать правильный тон общения), то люди отдавали предпочтение парасоциальному взаимодействию вне зависимости от самооценки.

С опорой на результаты третьего опроса исследователи допустили, что односторонняя коммуникация с блогерами или вымышленными персонажами способна удовлетворить не любую эмоциональную потребность. Например, такое общение сможет обеспечить ощущение безопасности, но не позволит почувствовать такую же близость, как при крепких личных взаимоотношениях.

По мнению авторов работы, в дальнейшем стоит обратить внимание на роль фан-сообществ блогеров в том, насколько значимыми для эмоционального благополучия люди считают парасоциальные отношения. Кроме того, отметили они, важно изучить, действительно ли односторонняя связь с блогерами или персонажами видео помогает людям, или они, скорее, склонны верить в эффективность такого взаимодействия.

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