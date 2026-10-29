У людей с нарциссическими чертами мозг меньше «синхронизировался» с другими в неловких ситуациях

У людей с ярко выраженным нарциссизмом активность мозга оказалась менее согласованной с реакцией окружающих в неловких жизненных ситуациях, когда другие люди теряют авторитет или испытывают сильный стыд. Нейробиологи выяснили, что именно эта уникальная особенность работы нервной системы помогает объяснить постоянные трудности, с которыми нарциссы сталкиваются в повседневном общении.

Многие люди в той или иной степени обладают отдельными чертами нарциссизма — например, абсолютной уверенностью в собственном превосходстве, глубоким чувством своей исключительности и постоянным стремлением быть в центре всеобщего внимания. Однако у некоторых подобные психологические качества выражены гораздо ярче. До сих пор нейронную основу «грандиозного нарциссизма» в динамичных и социально сложных ситуациях изучали крайне редко.

Чтобы детально выяснить, как именно нарциссические черты влияют на работу головного мозга, исследователи из Университета Аалто (Финляндия) применили метод магнитно-резонансной томографии. В организованном ими эксперименте участвовали 58 человек, которых отобрали по результатам предварительного масштабного онлайн-опроса среди почти 1000 добровольцев. Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Cerebral Cortex.

При сканировании головного мозга участники эксперимента смотрели специальные видеоролики. В этих записях профессиональный актер рассказывал личные истории о ситуациях из жизни, а затем получал жесткую критику или едкие комментарии, которые ставили его в крайне неловкое положение перед окружающими.

Анализ полученных данных показал, что у людей с высоким уровнем нарциссизма паттерны активности мозга сильно отличались друг от друга и не совпадали с реакцией большинства. У контрольной группы участников с низким уровнем нарциссизма мозговая активность в зонах, отвечающих за эмпатию и глубокую оценку социальных ситуаций, была на удивление синхронной и согласованной.

Исследователи подчеркнули, что люди с ярко выраженными нарциссическими чертами совершенно по-иному воспринимают чужую уязвимость, иначе расставляют психологические акценты в живом общении и делают совсем другие выводы из происходящего. В результате они гораздо реже способны выстраивать по-настоящему глубокие, доверительные и искренние связи с другими людьми, что неизбежно ведет к постоянному недопониманию и конфликтам. Команда планирует продолжить изучение того, как мозг людей с различными типами личности обрабатывает сложные социальные сигналы в реальном времени.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.

Марк Чернов 191 статей Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.