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Быструю ходьбу связали со снижением риска смерти на 17%

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Оценить состояние здоровья можно не только по результатам обследований, но и по тому, как человек двигается в обычной жизни. Международная группа исследователей выяснила, что данные о частоте шагов, собранные с помощью носимого датчика, позволяют рассчитать риск смерти примерно так же, как короткий тест на скорость ходьбы в медучреждении.

Медицина
# движение
# здоровье
# риск смерти
# ходьба
Кадр из фильма «Долгая прогулка»
Кадр из фильма «Долгая прогулка» / Lionsgate

Ходьба отражает работу мышц, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем. С возрастом темп может меняться из-за хронических заболеваний, снижения физической выносливости и других проблем со здоровьем. Поэтому скорость ходьбы рассматривают как один из показателей общего состояния организма и используют для оценки риска неблагоприятных исходов, в том числе смерти.

Однако короткий тест в клинике показывает, как человек идет в конкретный момент, и не обязательно отражает его повседневную активность. Исследователи из Норвежского университета науки и технологий, Национального института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды в Париже, Лестерского университета в Великобритании и других европейских вузов сравнили два способа оценить ходьбу: измерять скорость во время стандартного теста и считать частоту шагов в обычной жизни.

В выборку вошли 4067 участников британского проекта Whitehall II. На момент измерений, проходивших в 2012-2013 годах, их средний возраст составлял 69,3 года; 74,4% участников были мужчинами. Результаты опубликовали в журнале JAMA Network Open.

Для клинического теста добровольцам предлагали пройти отрезок длиной 2,44 метра в привычном темпе, как если бы они шли по улице по своим делам. Испытание повторяли трижды и рассчитывали среднюю скорость. Для оценки повседневной ходьбы люди носили на запястье акселерометр — датчик, регистрирующий движения — в течение девяти дней.

В анализ включили записи как минимум за один подходящий день. В среднем у участников было по 7,9 дня пригодных измерений.

По данным акселерометров исследователи рассчитали два показателя. Первый — медианная частота шагов, то есть значение в середине распределения всех зарегистрированных эпизодов ходьбы. Второй — частота шагов на уровне 95-го процентиля (показатель, отражающий более быстрые эпизоды движения). В среднем медианная частота составляла 75,3 шага в минуту, а показатель 95-го процентиля — 112,2 шага в минуту.

Затем ученые проследили, кто из участников умер в течение последующих лет. Сведения о смертях получили из национального регистра. В среднем наблюдение продолжалось 11,8 года. За это время умерли 739 человек, 18,2% участников.

Более высокая частота шагов в обычной жизни оказалась связана с меньшим риском смерти от любых причин. После учета возраста, пола, уровня образования, наличия вредных привычек, индекса массы тела, хронических заболеваний и других факторов рост среднего темпа ходьбы на 10 шагов в минуту соответствовал снижению относительного риска на 17%.

Для более быстрого темпа связь была немного сильнее: увеличение частоты шагов на уровне 95-го процентиля на 10 шагов в минуту было связано с падением относительного риска смерти на 19%. В клиническом тесте каждые дополнительные 0,1 метра в секунду при ходьбе коррелировали со снижением риска на 10%. Связь сохранялась и после учета количества шагов за день, то есть результаты нельзя было объяснить лишь тем, что более активные люди больше ходили.

Однако, как подчеркнули ученые, в их исследовании не было отдельной выборки для независимой проверки прогностических моделей. Кроме того, участники, по которым удалось собрать все необходимые данные, в среднем были здоровее группы Whitehall II в целом. Поэтому результаты предстоит проверить в других популяциях. Тем не менее повседневные данные о ходьбе могут стать полезным дополнением к клиническим измерениям, особенно по мере распространения носимых датчиков.

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Медицина
# движение
# здоровье
# риск смерти
# ходьба
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